يوتيوب يساعد على النوم.. إليك كيفية ذلك

أعلنت جوجل إنها تعمل على تعزيز مزايا الرفاهية الرقمية من خلال تذكير المستخدم بوقت النوم، وكما يوحي الاسم، إنه إعداد يخبرك بالتوقف عن مشاهدة مقاطع الفيديو عند الوصول إلى وقت معين، هذا الإعداد متاح فقط على تطبيق يوتيوب في الوقت الحالي، لكن من الجيد أن يكون لديك هذا الخيار.

يكمل هذا الإعداد خيارًا موجودًا على يوتيوب يذكرك بأخذ استراحة بعد مشاهدة عدة مقاطع فيديو، إنه مفيد لأن يوتيوب يعتبر نوع من المواقع التي يسهل هدر الوقت فيها، لذلك إذا كنت تريد أن يذكرك يوتيوب بأن الوقت متأخر وأنك بحاجة إلى النوم، فكيف يمكنك إعداده؟

يتوفر كل من خيار (تذكير بوقت الراحة) و (تذكير وقت النوم) في قائمة إعدادات يوتيوب في التطبيق، حيث يمكنك العثور عليه في صفحة الإعدادات العامة وصفحة وقت المشاهدة، سترى خيارين الأول (ذكّرني لأخذ قسط من الراحة) و (ذكّرني عندما يحين وقت النوم).

بمجرد تبديل الإعداد إلى وضع (التشغيل)، ستتم مطالبتك بتحديد وقت للتذكير في وقت النوم، لذلك حدد لنفسك وقتًا جيدًا عندما تحتاج إلى التوقف عن المشاهدة والبدء في الاسترخاء، يفضل ألا يكون وقت نومك الفعلي حيث تحتاج إلى بعض الوقت للتخلص من السموم من الضوء الأزرق حيث توصي الأكاديمية الأمريكية لأطباء العيون بالحد من التعرض للضوء الأزرق قبل النوم بساعتين، كما يمكنك تعيين فاصل زمني لتذكيرك بفعل شيء آخر مثل التجول أو النظر إلى شيء آخر غير الشاشة.

يمكنك أيضًا رفض التذكيرات أو تأجيلها، كما يمكنك أيضًا ضبط التذكير على الانتظار حتى ينتهي الفيديو الذي تشاهده قبل تذكيرك بوقت النوم.