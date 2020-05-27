نصائح تكنولوجية

هل يكون Affinity Photo البديل الأول لبرنامج الفوتوشوب؟

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بدأت البدائل الجادة لبرنامج الفوتوشوب بالنمو خلال السنوات القليلة الماضية، ويعتبر برنامج Affinity Photo أحد أكثر الخيارات شمولاً، فإذا كنت تبحث عن بديل مجاني للاشتراك في برنامج الفوتوشوب فيمكنك إلقاء نظرة على برنامج Affinity Photo لتحرير الصور.

إذا كنت تتطلع إلى تجنب رسوم الاشتراك المتكررة في برنامج الفوتوشوب فإن  برنامج Affinity Photo بديل رائع (وهو معروض للبيع الآن بخصم 50٪)، حيث يعتبر أول تطبيق احترافي لتحرير الصور يتمتع بقوة تحرير كاملة وتوافق مع تنسيق الملف بنسبة 100٪ عبر أنظمة التشغيل ويندوز وماك وأجهزة الآيباد مما يتيح لك العمل مع الملف ذاته عبر أي جهاز.، وإذا كنت لا تزال تنتظر الإصدار الكامل من الفوتوشوب ليتم إصداره لجهاز الآيباد، فيمكنك على التحقق الآن من Affinity Photo الذي يدعمه بالكامل.

كما يتيح البرنامج دمج الصور المتعددة التي تم التقاطها بخبرة على مسافات بؤرية مختلفة للحصول على نتائج تصوير ماكرو مفصلة، حيث يعتني Affinity Photo بالمحاذاة ويكمل التحليل العميق لتحديد أفضل المناطق لكل صورة لاستخدامها.

تعمل خوارزمية (HDR) في Affinity على إنشاء صور ذات مظهر طبيعي بشكل مذهل، مما يتيح فتح النطاق الديناميكي الكامل للمشهد، حيث يمكنك العمل بشكل أصلي مع الصورة الكاملة (32 بت) أو استخدام تسهيلات خرائط درجات اللون الشاملة للحصول على نتائج رائعة.

كما يمنح البرنامج مستوى من الدقة لم تكن تعتقده ممكنًا أبدًا باستخدام خوارزميات تحسين الاختيار المتقدمة، سواءً بقص الأشياء أو إنشاء الأقنعة أو تطبيق التعديلات بشكل انتقائي، حيث يمكنك إجراء تحديدات دقيقة للغاية- حتى إلى خصلات الشعر الفردية- بكل سهولة، كما يمكنك الحصول على صور بانورامية مثالية في كل مرة باستخدام الخوارزمية المتقدمة في Affinity Photo بما في ذلك المحاذاة التلقائية للصور وتصحيحات المنظور بالكامل، ويوفر محرك الفرشاة السلاسة والديناميكيات المتقدمة في تجربة طلاء أكثر سلاسة وطبيعية.

مع دعم الطبقات غير المحدودة، يوفر Affinity Photo مكتبة كاملة من التعديلات والتأثيرات والمرشحات الحية التي يمكن تجميعها جميعًا أو قصها أو إخفاءها أو مزجها معًا لإنشاء تركيبات صور معقدة للغاية.

يتيح البرنامج أيضًا التقاط صور بتنسيق (RAW) والاستمتاع بتجربة فائقة السلاسة (16 بت) من طرف إلى طرف، ولذلك لكي تستطيع إخراج كل التفاصيل والتحكم في التصحيحات الدقيقة للانتقال بهذه اللقطة إلى مستوى آخر.

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