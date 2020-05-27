لاعبون بلا حدود تصبح البطولة الخيرية الإلكترونية الأكبر على الإطلاق

حققت بطولة لاعبون بلا حدود إنجازاً جديداً في عالم الرياضة الإلكترونية بعد مرور 4 أسابيع على انطلاقها حيث أصبحت البطولة الخيرية الإلكترونية الأكبر وذلك بمشاركة أكثر من 120,000 لاعب من 72 دولة حول العالم.

ينظم بطولة لاعبون بلا حدود الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية شهدت حتى الآن تقديم تبرعات بلغت 6,5 مليون دولار للمؤسسات الخيرية العالمية التي تقود حملة التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد وذلك من إجمالي جوائز البطولة التي تبلغ 10 مليون دولار.

من خلال مشاركة 54 من أفضل فرق محترفي الرياضة الإلكترونية حول العالم في مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى إجمالي التبرعات التي تم منحها حتى الآن، أصبحت بطولة لاعبون بلا حدود أكبر سلسلة بطولات إلكترونية خيرية على الإطلاق.

لاقت بطولة لاعبون بلا حدود إقبالاً جماهيرياً واسعاً من حيث المشاهدة إذ بلغ عدد المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 35 مليون في حين بلغ قرابة 5 مليون مشاهدة للبث المباشر الذي تم تقديمه بسبع لغات مختلفة بالتعاون مع الشريك التقني للاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية شركة (ESL) الرائدة في مجال الرياضة الإلكترونية.

ضمت قائمة الدول التي ينتمي لها اللاعبون الذين شاركوا في البطولة دول من مختلف العالم ومنها: ألمانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية والصومال وفرنسا وأفغانستان وبنما وكازاخستان.

قال الأمير فيصل بن بندر بن تركي، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية: “توحيد المملكة وبطولة لاعبون بلا حدود لجهود مجتمع الرياضة الإلكترونية في المساهمة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد هو أمر ملهم”.

وأضاف الأمير فيصل: “تجمّع هذا العدد الكبير من اللاعبين تحت مظلة بطولة لاعبون بلا حدود التي تعمل على توفير فرصة المشاركة والمشاهدة والتبرع والتعلّم في فترة زمنية قياسية بلغت 4 أسابيع هو دليل على القوة التي تمتلكها الرياضة الإلكترونية، فقد أثبتت أنها تتجاوز جميع الحدود والحواجز، وما زال لدينا المزيد في الأسابيع القادمة”.

البطولات المجتمعية وبطولات محترفي العالم:

تقام بطولة لاعبون بلا حدود على مستويين مختلفين هما المجتمعي والاحترافي، حيث يتنافس في الأول عشاق ومحبي الرياضة الإلكترونية ويتنافس في الثاني أفضل محترفي الرياضة الإلكترونية وجهاً لوجه من أجل التبرع بالجوائز للمؤسسات الخيرية العالمية.

شهدت البطولات المجتمعية مشاركة أكثر من 120,000 لاعب من 70 دولة حول العالم حيث تنافسوا في أكثر من 20,000 مواجهة ولمدة تجاوزت 4000 ساعة في مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية مثل: (FIFA 20 و Call of Duty و Fortnite و Rainbow Six: Siege)، وشملت تلك البطولات على ماراثونات وفعاليات لعبة الأسبوع التي فاز فيها أكثر من 900 لاعب من 21 دولة بمجموع جوائز وهدايا بلغت حتى الآن 250,000 دولار.

أما على صعيد بطولات محترفي العالم فقد شارك 54 فريق من أفضل فرق الرياضة الإلكترونية من 40 دولة من مختلف أنحاء العالم وتنافسوا في بث حي ومباشر أمام 5 مليون مشاهد للفوز بالألقاب والحصول على حصة من الجوائز الخيرية البالغة 10 مليون دولار والتبرع بها لصالح المؤسسات الخيرية التي تواجه الوباء الجائح.

المساهمة في دعم المؤسسات الخيرية العالمية:

بعد انقضاء منتصف فترة بطولة لاعبون بلا حدود بلغ مجموع المبالغ التي تم التبرع بها حتى الآن 6,5 مليون دولار، وشملت قائمة المؤسسات الخيرية العالمية التي تم منحها التبرعات على: (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واليونيسيف ودايركت ريليف والتحالف العالمي للقاحات والتحصين والهيئة الطبية الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات)، حيث تقوم جميع المؤسسات الخيرية العالمية بتوجيه تلك المساهمات نحو مشاريع تتصدى بها في مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال البرامج التوعوية ودعم الأطفال والشباب وتوفير المعدات الطبية التي تساعد في الوقاية والعلاج.

إلهام الجيل القادم من خلال مبادرات تعليمية:

إلى جانب اللعب والمشاهدة، قامت بطولة لاعبون بلا حدود وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والأكاديمية السعودية الرقمية، و (KSA Digital Game) و (OCEANX) بتقديم سلسلة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى إلهام الجيل القادم من مصممي الألعاب. وتحت مظلة أكاديمية لاعبون بلا حدود تم تقديم 4 مبادرات تعليمية تجاوزت ساعاتها التدريبية حاجز 100 ساعة وقدمها أكثر من 160 خبير رقمي وحضرها أكثر من 20,000 شخص من 40 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ومع استعداد البطولة للدخول في الأسبوع الخامس فإن عشاق ومحبي الرياضة الإلكترونية على موعد من المزيد من المتعة والتعلّم، وعلى الراغبين بالتسجيل ببطولة لاعبون بلا حدود التوجه للموقع الإلكتروني: www.gamerswithoutborders.com حيث سيحصلون على معلومات عن البطولات المجتمعية وعن البث المباشر لبطولات محترفي العالم، كما يمكنكم متابعة آخر المستجدات والأخبار الخاصة بالبطولة عبر الموقع وعبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي في تويتر وإنستاجرام ويوتيوب، وفيسبوك وسناب شات عبر معرف @GWBPS.