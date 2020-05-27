صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في ITG.digital لإنشاء الرسوم التوضيحية مع خصم 96%

صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في ITG.digital لإنشاء الرسوم التوضيحية مع خصم 96%

الاشتراك مدى الحياة في منصة ITG.digital لإنشاء الرسوم التوضيحية عبر الإنترنت ITG.digital Online Illustrations Builder Pro: Lifetime Subscription

تتيح لك هذه الصفقة إنشاء رسوم توضيحية مخصصة عبر الإنترنت بسهولة دون الحاجة لتعلم مهارات التصميم.

الوصول إلى الآلاف من قوالب الرسوم التوضيحية الجاهزة.

تحرير القوالب الجاهزة، واستخدام ألوان علامتك التجارية لتخصيص المحتوى.

تتوافر القوالب في 5 أنماط مختلفة مع إمكانية الزيادة في المستقبل.

تتوافر قوالب الرسوم التوضيحية بدقة عالية وبصيغ متعددة (JPG ، PNG ، SVG).

يمكنك تنزيل 100 رسم توضيحي بصيغ PNG و SVG شهريًا.

تنزيلات غير محدودة بتنسيق JPG.

التوافر: أونلاين.

خيارات الوصول: سطح المكتب من خلال متصفح كروم أو فايرفوكس أو سفاري.

الحد الأقصى لعدد الأجهزة: جهاز واحد.

هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 780 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 96%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تساعد الرسوم التوضيحية في إضافة الكثير من الحيوية عند تصميم موقع ويب جديد، أو عرض تقديمي، أو مواد تسويقية أو أي شيء آخر، ومع ذلك فإن إنشائها أو البحث عن مصممين متخصصين لإنشائها يستغرق الكثير من الوقت، والمال.

ولكن الآن يمكنك إنشاء الرسوم التوضيحية عبر الإنترنت وتخصيصها بدون الحاجة لتعلم مهارات التصميم وذلك من خلال الاشتراك مدى الحياة في (ITG.digital) مع خصم يصل إلى 96%.

ITG.digital هي منصة تتيح لك إنشاء الرسوم التوضيحية لأي غرض من الأغراض وذلك من خلال مكتبة تضم أكثر من 1000 قالب رسم توضيحي جاهز سابقًا يمكنك التعديل فيها وفقًا لاحتياجاتك.

في كل قالب رسم توضيحي يمكنك تغيير العناصر أو حذفها، وتغيير الألوان إلى ما يناسبك، كما يمكنك تنزيل الرسم بأكمله أو عنصر محدد بتنسيق JPEG أو PNG أو SVG.

يمكنك أيضًا استخدام هذه العناصر لإنشاء رسوم متحركة، مما يجعلها طريقة رائعة لدمج عناصر مميزة في موقع الويب الخاص بك أو المحتوى التسويقي عبر الإنترنت.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 780 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29.99 فقط، أي بخصم يصل إلى 96 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

يتيح لك الاشتراك في (ITG.digital) العديد من الميزات أهمها:

إنشاء رسوم توضيحية مخصصة عبر الإنترنت بسهولة دون الحاجة لتعلم مهارات التصميم.

الوصول إلى الآلاف من قوالب الرسوم التوضيحية الجاهزة وأكثر من مليون مجموعة فريدة.

تحرير القوالب الجاهزة، واستخدام ألوان علامتك التجارية لتخصيص المحتوى.

تتوفر القوالب في 5 أنماط مختلفة مع إمكانية الزيادة في المستقبل.

تتوافر قوالب الرسوم التوضيحية بدقة عالية وبصيغ متعددة (JPG ، PNG ، SVG).

يمكنك تنزيل 100 رسم توضيحي بصيغ PNG و SVG شهريًا.

تنزيلات غير محدودة بتنسيق JPG.

خيارات الوصول: سطح المكتب من خلال متصفح كروم أو فايرفوكس أو سفاري.

الحد الأقصى لعدد الأجهزة: جهاز واحد.

هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

الحصول على الصفقة: من هنا.