أجهزة محمولة

سامسونج تعلن عن معالج يجلب 5G إلى الهواتف المتوسطة

سامسونج تعلن عن معالج يجلب 5G إلى الهواتف المتوسطة
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أعلنت شركة سامسونج عن معالجها الجديد Exynos 880 الذي تستهدف به جلب دعم شبكات الجيل الخامس 5G إلى الهواتف المتوسطة المواصفات.

يُشار إلى أن الإعلان عن معالج Exynos 880 جاء بالتزامن مع إعلان شركة فيفو عن هاتفها الذكي (واي70إس 5جي) Y70s 5G الذي يعد أول هاتف يحتوي معالج سامسونج الجديد.

وصُنع المعالج بتقنية 8nm FinFET، ويستخدم ثماني نوى مع نواتين من نوع Cortex-A77 بتردد 2 جيجاهرتز، و6 نوى أصغر من نوع Cortex-A55 بتردد 1.8 جيجاهرتز. ويحتوي المعالج أيضًا معالج الرسوميات Mali-G76 MP5.

ويدعم معالج Exynos 880 كاميرا واحدة بدقة 64 ميجابكسل، أو كاميرتين بدقة 20 ميجابكسل لكل منهما. ويدعم المعالج تسجيل الفيديو بدقة Ultra HD بمعدل 30 إطارًا في الثانية، كما يسمح بتسجيل مقاطع فيديو طويلة بدقة 2520×1080 بكسل. ويدعم المعالج ذواكر وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR4X، وذواكر تخزين داخلي من نوع UFS 2.1 و eMMC 5.1.

ويأتي المعالج مع مودم مدمج يدعم شبكات 5G بتردد sub-6GHz مع سرعة تنزيل نظرية قدرها 2.55 جيجابت في الثانية، وسرعة تحميل قدرها 1.28 جيجابت في الثانية. ولا يدعم المعالج تقنية mmWave.

يُشار إلى أن (فيفو واي70إس 5جي) هو أول هاتف يحتوي معالج سامسونج الجديد، وسيبدأ طرحه في السوق اعتبارًا من 1 حزيران/ يونيو المقبل، ويُتوقع إطلاق المزيد من الهواتف خلال الأشهر المقبلة.

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