نصائح تكنولوجية

جيميل يحصل على قائمة الإعدادات السريعة.. إليك آلية عملها

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يمكن أن يكون الوصول إلى مجموعة كبيرة من الإعدادات المخفية في جيميل أمرًا صعبًا ولكنه على وشك أن يصبح أسهل قليلاً، حيث تطرح جوجل قائمة الإعدادات السريعة ضمن التحديث الأخير في جيميل حيث تقدم عينة من الخيارات التي تتيح لك ضبط مظهر البريد الوارد دون مغادرة الصفحة، وبمجرد وصول هذا التعديل الجديد إلى حسابك سيتم تنشيطه تلقائيًا ولن تضطر إلى مغادرة الصفحة لرؤية التغييرات المرئية التي تجريها على بريدك الوارد.

تحتوي قائمة الإعدادات السريعة في جيميل على خيار لتغيير كثافة المعلومات المعروضة (بين الافتراضي أو المريح أو المضغوط). كما تتيح لك اختيار رسائل البريد الإلكتروني التي تريد منحها الأولوية في بريدك الوارد، كما يتوفر في التحديث الأخير خيار يتيح إضافة (جزء قراءة) حتى تتمكن من مشاهدة محتويات البريد الإلكتروني دون فتحه فعليًا، كما يمكنك تعديل مظهر جيميل من قائمة الإعدادات السريعة.

جيميل يحصل على قائمة الإعدادات السريعة.. إليك آلية عملها

لكن ستظل بحاجة إلى التعمق في القائمة الكاملة للإعدادات في بعض الأحيان، على سبيل المثال، تقديم إجازة لقضاء بعض الوقت خارج المكتب، حيث تضع جوجل رابطًا لجميع هذه الخيارات في أعلى قائمة الإعدادات السريعة مباشرةً.

بدأ طرح قائمة الإعدادات السريعة لحسابات جيميل الشخصية وكذلك لمستخدمي (G Suite)، وإذا لم تلاحظ قائمة الإعدادات السريعة قريبًا، فقد يكون مكان عملك على مسار الإصدار المجدول من جوجل، وإذا كان الأمر كذلك، فلن يبدأ طرح قائمة الإعدادات السريعة حتى 22 حزيران (يونيو).

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