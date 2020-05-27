آيسر تطرح جهاز Spin 5 في المملكة العربية السعودية

طرحت شركة آيسر الجهاز الجديد Spin 5 ضمن سلسلة أجهزتها المحمولة الرائجة القابلة للتحول، يتميز الجهاز الجديد بشاشة بدقة (QHD)، وهيكل مدمج جديد من الألمنيوم مع نظام المفصل الذي يتحرك بزاوية 360 درجة ويوفر أربع وضعيات للعرض والاستخدام، وقلم (Acer Active) الذي يتميز بالشحن السريع مع تقنية (Wacom AES) (الشحنات الإلكتروستاتيكية النشطة).

سيحظى التصميم المرن لسلسلة (Spin) بإعجاب المحترفين والطلاب، حيث سيتيح لهم الرسم وتدوين الملاحظات وإنشاء المحتوى وتقديم العروض طوال اليوم بسهولة كبيرة، كل ذلك بحركة واحدة بسيطة.

قالت جومانا كرم، رئيس وحدة المنتجات والتسويق في شركة آيسر في الشرق الأوسط: “يعد جهاز Spin 5 الجديد خياراً ممتازاً لأي شخص يبحث عن جهاز واحد يمكن استخدامه في العمل والمدرسة والترفيه وممارسة هواياته، كما أن الدمج بين الهيكل الرفيع والأخف وزناً، وشاشة اللمس ذات الإطار الرفيع، وأحدث تقنيات (Active Stylus)، يجعل جهاز Spin 5 الجديد القابل للتحول خياراً مثالياً لكل شخص يريد إنجاز الكثير من الأعمال مع الكثير من المرونة”.

التصميم النحيف:

يتميز جهاز Spin 5 الجديد بتصميم رفيع للغاية يجعل هيكله القابل للتحول أسهل في الاستخدام من خلال أربعة وضعيات: الحاسب اللوحي أو الحاسب المحمول أو شاشة العرض أو شكل الخيمة. وتسمح المفاصل المتينة التي تتحرك بزاوية 360 درجة بالانتقال السلس بين وضعيات الاستخدام، بحيث يمكن للمحترفين والطلاب إنجاز مهامهم المتنوعة دون عناء. وتعمل لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية، والتي تأتي كتجهيز اختياري، على زيادة الإنتاجية في الأماكن منخفضة الإضاءة.

يمتاز جهاز Spin 5 ذو الرقم (SP513-54N) بهيكله الرفيع حيث يبلغ سُمكه 0,59 بوصة (14.9 مم) فقط، كما يأتي بشاشة لمس رائعة بحجم 13,5 بوصات بدقة (QHD) ومحاطة بإطار رفيع بحجم 7,78 مم فقط، وهو ما يجعل نسبة حجم الشاشة إلى الهيكل 80٪. بالإضافة إلى ذلك، فإن هيكل Spin 5 ومسند اليد المصنوعين من مزيج الألمنيوم والمغنيزيوم يجعلانه متيناً وخفيف الوزن، حيث يبلغ وزنه 2.65 رطلاً (1.2 كغ) فقط.

قلم Acer Active:

يأتي جهاز Spin 5 مع قلم (Acer Active) الذي يتميز بخاصية الشحن السريع مع تقنية (Wacom AES 1.0) (الشحنات الإلكتروستاتيكية النشطة) بحيث يوفر للمستخدمين تجربة كتابة سريعة ودقيقة. وتعمل تقنية (AES) على محاكاة تجربة الكتابة بالحبر على الورق من خلال توفير 4096 مستوى ضغط، ومن ثم تصبح الكتابة والرسم وكل حركات القلم دقيقة وواقعية. وفي حال عدم الاستخدام، يُحفظ القلم في مكان تخزينه المخصص له ضمن هيكل الحاسوب، حيث يخضع لعملية الشحن السريع. كما يمكن استخدام القلم في الكتابة النشطة لمدة 90 دقيقة بعد شحنه لمدة 15 ثانية فقط.

مستويات جديدة من الترفيه:

تعززت خصائص الترفيه في جهاز Spin 5 مع مكبرات الصوت المزدوجة وتقنية (Acer True Harmony™)، التي تعمل على توفير صوت فائق الجودة ينبض بالحياة. وتوفر الميكروفونات المزدوجة اتصالاً صوتياً واضحاً عند استخدام كاميرا الويب عالية الدقة في المحادثات عبر الإنترنت. ويستطيع المستخدمون أيضاً الاتصال بالجهاز عبر الأوامر الصوتية للتفاعل مع (Cortana)، حتى في وضع (Modern Standby)، المصمم ليمنح المستهلكين إمكانية دخول أفضل إلى أجهزة الحاسوب الخاصة بهم.

أداء فائق:

بفضل أحدث المعالجات التي تصل إلى الجيل العاشر من معالجات (Intel® Core™)، يوفر جهاز Spin 5 أداءً فائقاً يصل إلى 15 ساعة، كما يدعم الجهاز الجديد خاصية الشحن السريع، حيث يمكن أن يعمل الجهاز لمدة تصل إلى 4 ساعات بعد شحنه لمدة 30 دقيقة فقط.

يمثل جهاز Spin 5 ثمرة التعاون المشترك مع إنتل في إطار برنامج إنتل للابتكار، والذي يحمل اسم (Project Athena)، وقد اجتاز الجهاز الاختبارات الصارمة لتحقيق أهداف البرنامج المتعلقة بتجربة المستخدم ومواصفات الأجهزة، وذلك لضمان أن يقدم الاستجابة المستمرة، والفتح السريع، وعمر البطارية التي يحتاجها الأشخاص الطموحين من أجل التركيز في عملهم من أي مكان.

تم تزويد الجهاز على هوائي لاسلكي بتقنية Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) AX201 (802.11ax) فائق السرعة ثنائي النطاق، والذي يوفر اتصالاً بسرعات تصل إلى 3 أضعاف الهوائي اللاسلكي (802.11ac)، كما يوفر اتصالاً مطوراً، لاسيما في المناطق المزدحمة بالأجهزة مثل أماكن العمل والمطارات والمنازل.

أسعار الأجهزة وتوفرها:

يتوفر جهاز Spin 5 حصرياً لدى مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، ويأتي مجهزاً بمعالج (Intel® Core™ i7-1065G7)، وذاكرة سعتها 16 جيجابايت، وقرص صلب (SSD) بمساحة تخزينية تبلغ 1 تيرابايت، وشاشة اللمس مقاس 13.5 بوصات بتقنية (IPS)، ونظام التشغيل (Windows 10 Home)، بسعر 5,099 ريال سعودي.