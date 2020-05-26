برامج وتطبيقات

فيسبوك تطلق تطبيق CatchUp للمكالمات الصوتية بميزات فريدة

فيسبوك تطلق تطبيق CatchUp للمكالمات الصوتية بميزات فريدة
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أطلق قسم البحث والتطوير الداخلي التابع لشركة فيسبوك تطبيقًا جديدًا اسمه (كاتشاب) CatchUp ومخصص لتنسيق مكالمات هاتفية أو مكالمات جماعية صوتية مع ما يصل إلى 8 أشخاص.

ويمتاز تطبيق (كاتشاب) – الذي طوره فريق NPE Team – عن غيره من تطبيقات التراسل الحالية، بأنه يقتصر على المكالمات الصوتية فقط وليس المرئية، كما أنه يُبرز المستخدمين المتاحين فقط. ويمتاز التطبيق أيضًا بأنه لا يحتاج إلى حساب فيسبوك لاستخدامه، ويعمل مع قائمة جهات الاتصال في الهاتف فقط.

ويُعتقد أن فكرة التطبيق مستوحاة من خدمة (هاوس بارتي) Houseparty، خاصةً أنه يتيح للمستخدمين تحديد التوقيت الذي يكونون فيه متاحين للتواصل مع الآخرين. وعلى غرار (هاوس بارتي)، فإن (كاتشاب) يعرض عبارة (مستعد للحديث) Ready to Talk للدلالة على أن المستخدم متفرغ. وتظهر العبارة في القسم العلوي من الصفحة الرئيسية، وأسفلها يُرى المستخدمون غير المتصلين، وجهات الاتصال الأخرى.

أما عن السبب وراء إطلاق التطبيق، فقد أوضحت فيسبوك بأن الناس لم يعودوا يجرون مكالمات هاتفية لأنهم لا يعرفون إن كان الطرف الآخر مستعدًا للحديث، ولا يريدون إشغاله. ومع تصاعد استخدام المكالمات المرئية، فإن المكالمات الهاتفية الصوتية لا تزال ملائمة للمستخدمين الذين ليسوا مستعدين للظهور في مكالمة مرئية دائمًا.

ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء أو الانضمام إلى مجموعات من الأصدقاء، والعائلة، وجهات الاتصال المتبادلة في التطبيق، وذلك على غرار تطبيقات الدردشة الأخرى. أو يمكنهم إجراء مكالمات بين شخصين فقط كبديل عن استخدام الهاتف. ويتضمن التطبيق أيضًا ميزات الخصوصية التي تسمح للمستخدمين بتكوين جهات الاتصال التي يمكنها الانضمام إلى المكالمات الفردية والجماعية.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق (كاتشاب) يختبر في الوقت الراهن في الولايات المتحدة فقط لأجهزة أندرويد وiOS.

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