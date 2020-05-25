هواوي تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Enjoy Z 5G

أعلنت (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – الأسبوع الماضي عن هاتفها (هونر إكس10 5جي) Honor X10 5G مع دعم ميزة الاتصال الثنائي الوضع بشبكات الجيل الخامس 5G، وشاشة بمعدل تحديث قدره 90 هرتز، وثلاث كاميرات خلفية، والآن أعلنت هواوي عن هاتفها الأحدث (إنجوي زد 5جي) Enjoy Z 5G الذي يقدم مواصفات مشابهة، ولكن بسعر أقل.

ويقدم (إنجوي زد 5جي) شاشة من نوع LCD بقياس 6.57 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل ومعدل تحديث قدره 90 هرتز. وتحتوي الشاشة قطعًا على شكل قطرة ماء فيه الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل. أما حساس البصمة فهو على جانب الهاتف.

وعلى ظهر الهاتف هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة التي لا يتجاوز بعدها 4 سنتيميترات.

ويحتوي (إنجوي زد 5جي) معالجًا من نوع MediaTek Dimensity 800، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMIUI 10.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10. أما بطارية الهاتف فهي تأتي بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط.

ويتوفر هاتف (إنجوي زد 5جي) بثلاثة ألوان: الأسود، والأزرق، والوردي، وهو متاح للطلب في الصين. أما السعر فهي يعادل 238 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 266 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 308 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت.