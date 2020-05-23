Nvidia تعيد بناء لعبة Pac-Man في أربعة أيام فقط

تشتهر شركة (Nvidia) ببطاقات الرسومات، لكن الشركة تجري أيضًا بعض الأبحاث الجادة في الذكاء الاصطناعي، وأظهرت في عرض توضيحي كيف تمكن نظام الذكاء الاصطناعي (GameGAN) من إعادة بناء نسخة قابلة للعب من لعبة (Pac-Man) بعد أربعة أيام فقط من مشاهدة اللاعبين يلعبونها.

واحتفظت اللعبة عند ظهورها لأول مرة في 22 مايو 1980 بالرقم القياسي للوقت الذي استغرقته عملية التطوير، حيث احتاجت عملية التصميم والتطوير والبرمجة لما يصل إلى 17 شهرًا، لكن (Nvidia) احتاجت الآن، بعد 40 عامًا، إلى أربعة أيام فقط لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي لإعادة بناء اللعبة بالكامل.

وتقول (Nvidia) إنها ستجعل لعبة (Pac-Man) التي أعاد بنائها الذكاء الاصطناعي متاحة للعب مجانًا عبر الإنترنت، وقال نائب رئيس الشركة لتكنولوجيا المحاكاة: “الذكاء الاصطناعي قادر على استيعاب المدخلات المرئية وكذلك الإجراءات التي يدخلها اللاعب في اللعبة ويتعلم كل هذه الأشياء من خلال المشاهدة فقط”.

وأضاف “يشبه الأمر كيفية مشاهدة المبرمج البشري للعديد من جولات لعبة (Pac-Man) على يوتيوب واستنتاج قواعد اللعبة وإعادة بنائها، وتم العمل بالتعاون مع (بانداي نامكو) Bandai Namco، مخترع اللعبة، الذي يحتفل بالذكرى الأربعين لظهورها لأول مرة”.

وأشارت الشركة إلى أن هذا المشروع يظهر كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم الألعاب في المستقبل، بحيث يمكن للمطورين استخدام الذكاء الاصطناعي لبناء اختلافات وتصميم مستويات جديدة، كما يمكن استخدام هذه الطريقة لجمع الألعاب المختلفة معًا، مما يمنح المطورين قوة إضافية عن طريق دمج الألعاب معًا.

وبالرغم من أن النسخة الجديدة لا تتطابق بشكل مثالي مع النسخة القديمة، إذ إن الصور ضبابية ولا يبدو أن الذكاء الاصطناعي تمكن من التقاط السلوك الدقيق لأشباح اللعبة، لكن الديناميكيات الأساسية للعبة موجودة كلها، مثل تناول الكرات وتجنب الأشباح ومحاول البقاء على قيد الحياة.