بالرغم من أن نظام التشغيل أندرويد يتوفر بشكل مجاني، إلا أن جوجل تكسب الكثير من الأموال من خلال الإعلانات المستهدفة التي تظهر للمستخدمين داخل العديد من التطبيقات المثبتة في هذا النظام، حيث تقوم جوجل بتتبع نشاطك ومساعدة المعلنين على استهدافك بدقة بالعديد من الإعلانات.

كيف يمكنك منع جوجل من تتبعك في هاتف أندرويد؟

إذا كنت واحدًا من القلائل المحظوظين الذين يعملون بإصدار نظام التشغيل أندرويد 10 فيمكنك تعديل البيانات الشخصية التي تُشاركها مع جوجل من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات).

اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy.

في هذه الصفحة يمكنك إدارة إعدادات حسابك.

أما الذين يعملون بالإصدارات الأخرى من نظام التشغيل أندرويد، فإن خيارات ضبط إعدادات الخصوصية موجودة في أماكن متفرقة ضمن تطبيق الإعدادات، وفي هذا المقال سنساعدك في العثور عليها.

كيفية تعطيل سجل المواقع والتتبع:

تقوم جوجل بتخزين سجل الأماكن التي زرتها بشكل تلقائي، وعلى الرغم من أن الشركة تقول إنها تحمي هذه البيانات ولا تشاركها مع الأطراف الثالثة ولكنك قد تشعر بالقلق تجاه هذا الأمر، لذلك يمكنك إيقاف تشغيل تتبع الموقع تمامًا، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في تطبيق الإعدادات في هاتفك، اضغط على خيار Google.

اضغط على خيار Manage your Google Account.

في لوحة بيانات الحساب حدد علامة التبويب (البيانات والتخصيص) Data & Personalization.

قم بالتمرير لأسفل للوصول لخياري: (نشاط الويب والتطبيقات) Web & App Activity، و (سجل المواقع) Location History.

قم بتشغيل مفتاح التبديل لإيقافهما.

كيفية منع التطبيقات من تتبع موقعك في الخلفية:

يتيح إصدار أندرويد 10 خيارًا لمنع التطبيقات من معرفة موقعك الجغرافي في الخلفية، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح (الإعدادات).

اضغط على خيار (التطبيقات والإشعارات).

اختر (مدير الأذونات) Permissions manager.

اضغط على خيار (الموقع) Location.

هنا ستجد قائمة بجميع التطبيقات المثبتة على هاتفك. ويمكنك تعيين حدود لكل منها على حدة عن طريق ثلاثة مستويات هي: (مسموح به طوال الوقت) Allowed all the time، أو (مسموح به فقط أثناء الاستخدام) allowed only while in use، أو (مرفوض) Denied.

في إصدارات أندرويد الأقدم، سيكون أمامك خيارين فقط (السماح دائمًا) always allowing أو (الرفض الدائم) Always Denied.

كيفية إلغاء تخصيص جوجل:

لمنع جوجل من متابعتك عبر الويب اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى صفحة عناصر التحكم في نشاط حساب جوجل من هنا.

اضغط على الإعدادات.

اختر (جوجل).

اضغط على (إدارة حساب جوجل).

اختر (إدارة بياناتي والتخصيص).

في هذه الصفحة، يمكنك إدارة تخصيص جوجل الخاص بك مثل: إيقاف نشاط الويب والتطبيقات، وإيقاف سجل بحث يوتيوب، وتخصيص الإعلانات الموجهة لك، وحذف المعلومات المخزنة تلقائيًا، وإذا كنت تعمل بإصدار أندرويد 10 ستجد جميع هذه الإعدادات في موقع واحد، كما يلي:

افتح تطبيق (الإعدادات).

اختر (الخصوصية).

هنا يمكنك إدارة كل شيء، ولا تنسى إيقاف (خدمة الملء التلقائي من جوجل)، وإيقاف تشغيل خيار Usage & Diagnostics.

استخدم تطبيقات بديلة تابعة لجهات خارجية:

إذا كنت لا تريد أن تُلاحق بواسطة جوجل بصورة مستمرة، ففكر في استخدام تطبيقات الجهات الخارجية البديلة لتطبيقات جوجل المثبتة سابقًا، مثل تطبيقات: البريد الإلكتروني، والتخزين السحابي، وتدوين الملاحظات.

استخدم متصفح بديل لجوجل كروم:

إذا كنت قلقًا بشأن آليات التتبع في متصفح جوجل كروم، ففكر في التبديل إلى متصفح آخر يحافظ على خصوصيتك مثل: متصفح Firefox الرئيسي أو Firefox Focus أو مايكروسوفت إيدج أو Vivaldi.

تفعيل ميزة المصادقة الثنائية:

على الرغم من أن ميزة المصادقة الثنائية (2FA) لن تمنع جوجل من الحصول على بياناتك، إلا أنها تجعل أمر اختراق حسابك صعبًا على المتسللين، لهذا السبب يجب عليك تنشيط هذه الميزة في حسابك على جوجل وأي حسابك أخر لك عبر الإنترنت.

نصائح إضافية:

بالرغم من أن تطبيق النصائح السابقة يمكن أن تُساهم في تعزيز خصوصيتك وحمايتها في هاتف أندرويد الخاص بك، إلا أنه يمكنك القيام بالمزيد من الاحتياطات لتقليل معدل مشاركة بياناتك مع جوجل مثل: