يتيح لك متصفح جوجل كروم إمكانية حفظ كلمات المرور المختلفة التي تستخدمها عند الدخول للمواقع المختلفة، وذلك من خلال تطبيق مدير كلمات المرور المدمج في المتصفح، حيث يمكنك أيضًا عرض كلمات المرور التي قمت بتخزينها وحذفها من خلال المتصفح مباشرة.

إليك كيفية استخدام خدمة إدارة كلمات المرور في جوجل كروم:

هذه الخدمة ليست كباقي التطبيقات أو خدمات الجهات الخارجية، بل هي أداة مدمجة في متصفح جوجل كروم تسمح لك فقط بعرض كلمات المرور الخاصة بك التي حُفظت باستخدام المتصفح نفسه، حيث يمكنك استعراضها وحذفها ونسخها لخدمات أو متصفحات أخرى.

وتذكر أن هذه الأداة لا تسمح بالقيام بالمهام الاحترافية التي تقدمها التطبيقات الأخرى مثل: إنشاء كلمات مرور عشوائية.

أين توجد أداة إدارة كلمات المرور في متصفح جوجل كروم؟

يمكنك النقر على صورة ملف الحساب الشخصي الخاص بك في أعلى الزاوية اليمنى في متصفح جوجل كروم، ثم اضغط على علامة المفتاح تحت الصورة، حيث ستظهر لك قائمة بكلمات المرور التي سمحت بحفظها عند دخولك لمواقع الإنترنت المختلفة.

هنا يمكنك عرض كلمات المرور المحفوظة، ولإدارتها اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى passwords.google.com.

اكتب كلمة مرور حساب جوجل الخاص بك عندما يُطلب منك ذلك، وانقر على خيار (التالي) Next.

حدد كلمة المرور التي تريد عرضها أو حذفها.

في النافذة التي تظهر لك يمكنك مشاهدة كلمة المرور من خلال النقر على رمز العين، أو نسخها بالضغط على رمز النسخ، أو تحريرها من خلال الضغط على خيار (تحرير) Edit، أو حذفها نهائيا من خلال الضغط على خيار (حذف) Delete.

كيفية إعداد خدمة إدارة كلمات المرور في جوجل كروم:

لا تقدم خدمة إدارة كلمات المرور في متصفح جوجل كروم الكثير من الخيارات، فهي تقدم فقط خيارات هما: عرض كلمات المرور المحفوظة، وتسجيل الدخول التلقائي للمواقع، لتفعيل أو تعطيل هذه الميزات، اتبع الخطوات التالية:

انقر على رمز الترس لفتح نافذة الخيارات.

ضمن نافذة الخيارات ستجد ثلاثة منها هي:

عرض لحفظ كلمات المرور Offer to save passwords: الخيار الذي يوفر إمكانية حفظ كلمة المرور واسم المستخدم لكل موقع جديد من خلال نافذة منبثقة تظهر لك قبل الدخول للموقع.

تسجيل الدخول التلقائي Auto sign-in: الخيار الذي يتيح لك تسجيل الدخول التلقائي للمواقع التي تتطلب كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال قاعدة البيانات المخزنة سابقًا.

تصدير كلمات المرور Export passwords: يمكنك من خلال هذا الخيار تنزيل نسخة من كلمات المرور المحفوظة في متصفح جوجل كروم لاستخدامها مع أي خدمة أخرى.

ولكن لماذا تقدم جوجل هذه الأداة كميزة أساسية في المتصفح؟

قد تسأل نفسك لماذا أنشأت جوجل مثل هذه الأداة الأساسية، خاصة عندما يكون هناك تطبيقات وخدمات أكثر قوة تسمح لك بإدارة كلمات المرور، الجواب هو: لأن جوجل تريد أن تبقيك داخل نظامها، وهذا يعني أنها لا تريد لك أن تستخدم أي متصفحات إنترنت أو أدوات أخرى، هكذا بكل بساطة.

ولكن عملية حفظ بيانات تسجيل دخولك للمواقع المختلفة في متصفح جوجل كروم أو أي متصفح أخر يوفر الأداة نفسها ليس دائمًا الخيار الأفضل، لماذا؟ لأنه إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى حسابك في جوجل، فسيكون بإمكانه أيضًا الوصول إلى جميع كلمات المرور المخزنة.

ومن ثم فإن أفضل طريقة هو عدم السماح لمتصفح الإنترنت مطلقًا بحفظ كلمات المرور الخاصة بك، بل يجب عليك استخدام تطبيق أو خدمة مدير كلمات مرور تقليدية لتسهيل دخولك لمواقع الإنترنت.