كيفية إدارة علامات التبويب في المتصفح باستخدام Tab Manager Plus

إذا كنت تفتح العديد من علامات التبويب في متصفح الويب الخاص بك، فربما تجد صعوبة في العثور على علامة تبويب معينة عند الحاجة إليها، وكلما فتحت المزيد من علامات التبويب تزداد صعوبة تحديد العلامة التي تريدها بالضبط.

إليك كيفية إدارة علامات التبويب في فايرفوكس أو كروم باستخدام Tab Manager Plus:

هناك الكثير من الطرق لتنظيم وإدارة العلامات التي تُفتح في متصفحات الإنترنت المختلفة، ولكن يعتبر استخدام إضافة أو أداة مخصصة لهذا الغرض أمرًا ضروريًا للمزيد من التنظيم والوصول السريع.

نجد أن إضافة (Tab Manager Plus) المتوفرة لكل من متصفحي فايرفوكس وجوجل كروم تجعل تنظيم علامات التبويب في المتصفح وإدارتها أمرًا سهلاً للغاية.

كيفية تثبيت إضافة Tab Manager Plus:

افتح متصفح جوجل كروم أو فايرفوكس.

انقر على رمز القائمة في أعلى يمين الشاشة لفتح القائمة الرئيسية.

انقر على خيار Add-Ons

في النافذة التي تظهر لك، انقر على خيار (الإضافات) Extensions في يسار الصفحة.

في شريط البحث، اكتب: Tab Manager Plus واضغط على مفتاح الإدخال Enter في لوحة المفاتيح.

في الصفحة التالية اضغط على الإضافة، ثم انقر على (إضافة لفايرفوكس) Add To Firefox.

اضغط على خيار (إضافة) Add في النافذة المنبثقة التي تظهر لك.

انقر على خيار(Okay, Got It).

هذا كل شيء، وبفحص القسم الخاص بالإضافات أعلى يمين الشاشة، ستجد أن الإضافة قد ثُبتت في متصفحك.

كيفية استخدام الإضافة في المتصفح:

يعتبر استخدام Tab Manager Plus سهلًا للغاية، فعند فتح العديد من علامات التبويب في المتصفح الخاص بك، انقر على رمز الأداة في شريط الأدوات لديك للكشف عن جميع علامات التبويب المفتوحة حاليًا، وللانتقال إلى العلامة التي تحتاج إليها ما عليك سوى النقر فوقها في القائمة المنسدلة.

بالإضافة لذلك تقدم الإضافة عدد من الميزات الأخرى مثل: إبراز الصفحات التي تُفتح بشكل متكرر، وفتح نافذة فارغة جديدة، والبحث في علامات التبويب المضمنة، وحذف علامات التبويب، والعرض في وضع الرمز أو القائمة، وغيرها الكثير من المميزات الأخرى.