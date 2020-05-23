أجهزة محمولة

شاومي تسعى إلى تطوير هاتف قابل للطي مع ميزة فريدة

شاومي تسعى إلى تطوير هاتف قابل للطي مع ميزة فريدة
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كشفت براءة اختراع جديدة من شركة شاومي أنها تسعى إلى تطوير هاتف ذكي جديد بتصميم صدفي قابل للطي مع ميزة فريدة لا تتوفر حاليًا في الهواتف القابلة للطي التي أُطلقت خلال المدة الماضية.

ويشبه التصميم الظاهر في براءة الاختراع هاتف (موتو ريزر) Moto Razr من موتورولا أو هاتف (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip من سامسونج، ولكن هناك جزءًا منه قابلًا للدوران.

ويأتي الهاتف – الذي نشر صوره موقع Let’s Go Digital بناءً على رسومات نُشرت في موقع CNIPA – مع شريط في النصف العلوي يمكن إدارته أفقيًا لتغيير وجهة الكاميرات الخلفية نحو الأمام لاستخدامها في التقاط الصور الذاتية (سيلفي). ويحتوي النصف العلوي من الهاتف زر الطاقة، وأزرار تغيير مستوى الصوت على الجانب الأيمن. كما يُرى وجود ثقوب لمكبر الصوت أسفل الجزء القابل للدوران.

ومع أن براءات الاختراع لا تعني بالضرورة تحولها إلى منتج فعلي، إلا أنها تعطي لمحة عن طريقة تفكير الشركات في تطوير أجهزتها.

يُشار إلى أن براءات اختراع أخرى من شركة شاومي الصينية كشفت بالفعل عن عدد من الهواتف ذات التصميم الفريد، مثل هاتف صدفي شبيه بهاتف (جالاكسي زد فليب)، وهاتف مع آلية منبثقة تحتوي 7 كاميرات، وهاتف ثنائي الجانب مع شاشة تلتف حوله، وهاتف بكاميرتين أماميتين ضمن الشاشة.

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