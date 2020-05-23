أبرز 5 ساعات ذكية تساعدك أثناء العمل من المنزل

يتيح لك ارتداء ساعة ذكية في المنزل مراقبة الكثير من النشاطات التي قد تنساها عند الاستغراق في العمل، خاصة وأن العمل من المنزل قد يتسبب في الخلط بين الحدود الزمنية للحياة العملية والشخصية.

يمكنك عند ارتداء ساعة ذكية أن تبقى مطلعًا على المكالمات المهمة التي عليك إجراءها، أو مراقبة عدد الوجبات التي تناولتها خلال اليوم، أو الحصول على تنبيه يؤكد لك بأن الرسالة التي أرسلتها قد اُستلمت، أو حتى تنبيه بوقت للنهوض والابتعاد عن مكتبك من أجل الراحة.

إليك 5 من أبرز الساعات الذكية تساعدك أثناء العمل من المنزل:

1- Samsung Galaxy Watch Active 2:

تأتي ساعة Galaxy Watch Active 2، مزودة بعدد من الميزات مثل: تقنية تتبع النوم، وتتبع التمرينات الرياضية، مع عمر بطارية أعلى من المتوسط ​، ومستشعر تخطيط كهربي للقلب، كما يأتي معها تطبيقات عديدة مثل: تطبيق Spotify الذي يدعم تخزين والاستماع للموسيقى بدون اتصال لمشتركي Premium.

وتعتبر من أهم الساعات الذكية التي يمكنها مساعدك على تحقيق الإنتاجية التي تريدها، حيث توفر لك ميزة إشعارات الرسائل الواردة للهاتف عندما يكون هاتفك ضمن النطاق، وعدد من تطبيقات الصحة واللياقة البدنية، والأهم من ذلك مدة البطارية التي يمكنها أن تدوم لمدة يومين ونصف تقريبًا بشحنة واحدة.

2- Fitbit Versa 2:

تتميز ساعة Fitbit Versa 2 بتصميم أنيق مقاوم للماء، وميزات تتبع نوم جديدة، وميكروفون على الجهاز مع تكامل أمازون أليكسا، وتطبيق سبوتيفاي مدمج، ويمكنك استخدام الساعة لمراقبة معدل ضربات القلب بفضل أجهزة الاستشعار الأكثر تقدمًا.

بالإضافة إلى ميزة تتبع حرق السعرات الحرارية وبيانات معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، كما تتيح الساعة ميزات تتبع نوم تُركز بشكل أفضل على بناء عادات جيدة للنوم من خلال البيانات التي توفرها، بالإضافة لعمر بطارية يصل لأكثر من 6 أيام بشحنة واحدة.

3- Fossil Gen 5 Carlyle:

تأتي ساعة Fossil Gen 5 بحزام من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويتميز الجيل الخامس منها بميزات تتبع اللياقة البدنية وتتبع معدل ضربات القلب، وتعمل بنظام التشغيل Wear OS من جوجل الذي يجعل التكامل مع هواتف أندرويد شيئًا سهلًا.

كما يمكنك تنزيل التطبيقات مباشرة في الساعة عبر تطبيق متجر جوجل بلاي المضمن، بالإضافة لأدوات إنتاجية مثل: لوحة المفاتيح المدمجة، وأداة الكتابة اليدوية، ومساعد جوجل الافتراضي.

4- Amazfit Verge:

تأتي ساعة Amazfit Verge بميزات رائعة مثل شاشة من نوع AMOLED التي توفر ألوانًا نابضة بالحياة، وواجهة تشغيل سريعة للغاية، والقدرة على تخزين الموسيقى مباشرة في الساعة، ومستشعرات GPS، وتقنية مدمجة لتتبع معدل ضربات القلب، والرد على المكالمات الهاتفية مباشرة من الساعة.

كما تتميز بقدرتها على العمل مع مساعد أمازون الافتراضي (أليكسا) Alexa حيث يمكنك استخدام الميكروفون ومكبر الصوت المدمجان في الساعة لإدارة المساعد الصوتي والتحكم فيه بسهولة للحصول على إجابات لأسئلة محددة أو التحكم في أدوات المنزل الذكي.

5- Huawei Watch GT 2:

تتميز ساعة Huawei Watch GT 2 بقدرتها على استقبال المكالمات الهاتفية والرد عليها مباشرة، مع مكبر صوت واضح، بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ومستشعر معدل ضربات القلب والتتبع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

بالإضافة لمراقبة معدل ضربات القلب باستخدام تقنية TruSeen 3.5 الدقيقة، مع تقديم 15 وضع للتمارين الرياضية داخل المنزل أو خارجها، كما تدعم الساعة إشعارات الرسائل الواردة.