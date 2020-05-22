Messenger Rooms و Zoom أيهما مناسب لك لإجراء مكالمات الفيديو؟

Messenger Rooms و Zoom ما هو تطبيق مكالمات الفيديو المناسب لك؟

لاقت تطبيقات مكالمات الفيديو شعبية كبيرة في الفترة الأخيرة مع فرض سياسات العزل المنزلي في الكثير من الدول للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث شهدت بعض التطبيقات زيادة كبيرة في أعداد المستخدمين وأبرزها تطبيق Zoom.

بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى مثل: Teams و Skype و FaceTime و Google Meet و Google Hangouts التي تقدم ميزات جديدة وخطط مجانية تساهم في إبقاء الكثير من الأشخاص على اتصال.

انضمت للسباق خدمة فيسبوك الجديدة التي تحمل اسم (Messenger Rooms) التي تحاول المنافسة مع هذه التطبيقات وعلى رأسها تطبيق Zoom.

Messenger Rooms و Zoom ما هو تطبيق مكالمات الفيديو المناسب لك؟

1- خدمة Messenger Rooms:

باستخدام Messenger Rooms يمكن لمستخدمي فيسبوك إنشاء غرفة دردشة عبر الفيديو عبر فيسبوك أو تطبيق مسنجر ودعوة ما يصل إلى 50 شخصًا للانضمام إلى مكالمة فيديو حتى إذا لم يكن لديهم حساب على فيسبوك وبشكل مجاني تمامًا.

تتميز الخدمة بعدم وجود حد زمني للمكالمات، كما يمكنك استخدامها مباشرة من تطبيق مسنجر في هاتفك أو الحاسوب أو من خلال متصفحات الإنترنت.

ويمكنك إنشاء غرفة من خلال فتح تطبيق مسنجر والنقر على علامة تبويب الأشخاص في أسفل يمين الشاشة، والنقر على رمز (إنشاء غرفة)، ثم ستختار الأشخاص الذين تريد دعوتهم إلى غرفة الدردشة.

وبالإضافة إلى أنها خدمة موجهة للتواصل الشخصي مع الأصدقاء والعائلة؛ توفر ميزات مخصصة لبيئة الأعمال، مثل: مشاركة الشاشة أو جدولة اجتماع، ورؤية الجميع في عرض شبكي، كما يمكنك أيضًا ترك غرفة الدردشة مفتوحة لمجموعة معينة من الأشخاص، أو قائمة أصدقائك بأكملها، حتى يتمكن أي شخص من الحضور في أي وقت.

وعلى الرغم من شهرة فيسبوك فيما يتعلق بمخاوف الخصوصية والأمن، إلا أن حماية خصوصية Messenger Rooms تشمل القدرة على التحكم في من يرى غرفة الدردشة، ويمكن قفلها أو فتحها.

وإذا فُتحت غرفة الدردشة، يمكن لأي شخص لديه الرابط الانضمام إلى الغرفة ومشاركتها مع الآخرين، ولكن يجب أن يكون منشئ الغرفة حاضرًا لبدء المكالمة، بالإضافة لإمكانية تحكمه في من يمكنه الانضمام، وإزالة أي مشارك في أي وقت، مع ميزة الإبلاغ عن أي غرفة دردشة تنتهك قواعد فيسبوك.

كما تذكر شركة فيسبوك إنها لا تستمع إطلاقًا إلى مكالمات المستخدمين في غرف الدردشة، كما تُخطط لإضافة طرق لإنشاء غرف دردشة من Instagram Direct و WhatsApp و Portal Smart display بالإضافة إلى توفير ميزات أخرى مثل: إدخال 14 فلتر للكاميرا وخلفيات قابلة للتغيير.

مناسبة للاستخدام: في مكالمات الفيديو غير الرسمية مع الأصدقاء.

2- تطبيق Zoom :

يوفر Zoom خطة مجانية أساسية تسمح لك باستضافة اجتماع مع ما يصل إلى 100 مشارك، وكذلك خيارات لفرق الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك الشركات الكبيرة، والتي يمكنها استضافة ما يصل إلى 1000 مستخدم في مكالمة واحدة.

كما يوفر التطبيق ميزة الفيديو والصوت عالي الدقة، وأدوات التعاون الجماعي مثل: المشاركة المتزامنة للشاشة والتعليق المشترك، والقدرة على تسجيل الاجتماعات وإنشاء النصوص، ودعم Outlook و Gmail، وبدء الاجتماعات مباشرة أو جدولتها.

يمكنك إما إنشاء حساب يدوي باستخدام بريد إلكتروني أو تسجيل الدخول باستخدام جوجل أو فيسبوك، ولكن الارتفاع الحاد في استخدام التطبيق أدى إلى ظهور عدد من مشكلات الخصوصية والأمان، مثل: اقتحام غير المدعوين للاجتماعات والذي أُطلق عليه بمصطلح Zoombombing.

وقد عملت الشركة على توفير الكثير من خيارات الأمان لحماية الاجتماعات، مثل: استخدام معرف لكل اجتماع وتفعيل ميزة (غرفة الانتظار) Waiting Room حتى تتمكن من معرفة من يحاول الانضمام إلى الاجتماع قبل السماح له بالدخول.

ولا يزال التطبيق يستقطب الآلاف من المستخدمين يوميًا وذلك يرجع لتقديمه تجربة جيدة للمحادثات الجماعية الصغيرة والكبيرة، والقدرة على استخدام ميزة (عرض المعرض) Gallery View، لرؤية جميع المشاركين في الاجتماع في وقت واحد، بالإضافة للقدرة على تغيير الخلفية.

مناسب للاستخدام: في مكالمات الفيديو الرسمية والمحادثات الجماعية التي تضم عدد كبير من المشاركين.