تعتبر تقنية (الواقع الافتراضي) Virtual Reality طريقة رائعة لمشاهدة الأشياء بهيئتها الطبيعية وأنت في مكانك باستخدام نظارات تتيح لك تتبع الحركة في مساحة افتراضية كما لو كنت موجودًا هناك بالفعل.

ما هي أنواع نظارات الواقع الافتراضي المتاحة في السوق؟

تأتي معظم نظارات الواقع الافتراضي في ثلاث فئات هي:

1- نظارات الواقع الافتراضي للهاتف الذكي: هي عبارة عن أغطية تحتوي على عدسات تضع فيها هاتفك الذكي، وتفصل العدسات الشاشة إلى صورتين لعينيك، وتحول هاتفك الذكي إلى جهاز واقع افتراضي، وهي غير مكلفة نسبيًا حيث تبدأ بسعر 100 دولارِِ، ولأن كل المعالجة تُجرى على هاتفك، فلن تحتاج إلى توصيل أي أسلاك بالنظارة.

2- نظارات الواقع الافتراضي المتصلة: هي نظارات تتصل بأجهزة الحاسوب أو بوحدات الألعاب عن طريق كابل سلكي، ويعمل استخدام الشاشة المخصصة في النظارة بدلاً من هاتفك الذكي على تحسين دقة الصورة بشكل كبير، وتأتي بأسعار تبدأ من 400 دولارِِ.

3- نظارات الواقع الافتراضي المستقلة: هي نظارات تعمل بدون كابل سلكي أو حاسوب أو هاتف ذكي، حيث تأتي مع ألعاب أو برامج واقع افتراضي مستقلة مضمنة بها، ولكن لديها الضوابط نفسها الموجودة في نظارات الهاتف الذكي، وعادةً ما توفر تجربة واقع افتراضي أكثر إقناعًا، وتبدأ أسعارها من 600 دولارِِ.

إليك 5 من أبرز نظارات الواقع الافتراضي في عام 2020:

1- نظارة Oculus Rift S:

من أشهر نظارات الواقع الافتراضي المستقلة، وتقدم دقة أعلى من مثيلاتها، وتتميز بخفتها عند التحكم في حركة اللمس، ولا تحتاج إلى أجهزة استشعار خارجية للعمل، ولكنها تتطلب منفذ DisplayPort للعمل، كما يحتوي متجر Oculus Store على الكثير من ألعاب الواقع الافتراضي الرائعة مثل: SteamVR.

2- نظارة Sony PlayStation VR:

لا تتطلب نظارة PlayStation VR من سوني سوى منصة ألعاب PS4 لكي تعمل، وبالنظر إلى الاختلاف الهائل بين قوة PS4 والحاسوب الشخصي، فإن PlayStation VR تعتبر نظارة واقع افتراضي مذهلة.

كما أن معدل التحديث الخاص بالنظارة سريع الاستجابة، ولن تواجه أي مشاكل في دقة التتبع، وبفضل الدعم المقدم من شركة سوني، فهناك العديد من ألعاب PlayStation VR التي يمكنك الاختيار منها.

كما تقدم سوني مجموعة متنوعة من الملحقات مع النظارة مثل: كاميرا PlayStation المضمنة، ووحدات التحكم PlayStation Move.

3- نظارة Oculus Go:

تعتبر نظارة Oculus Go هي النظارة الأقل تكلفة من فيسبوك لتجربة تقنية الواقع الافتراضي، حيث تأتي بسعر 200 دولار فقط، كما أنك لا تحتاج إلى هاتف ذكي متوافق وغالي الثمن لاستخدامها.

تتيح لك النظارة الحصول على تجربة واقع افتراضي كاملة مع وحدة تحكم بديهية، ولكنها تقدم بعض التنازلات في المواصفات نتيجة لسعرها المنخفض، مثل: استخدام معالج Snapdragon 821 وتقديم تتبع حركة 3DOF فقط، لكن هذا يعتبر كافياً لتجربة مشاهدة محتوى Netflix على شاشة مسرح افتراضي أو لعب بعض ألعاب الواقع الافتراضي الشهيرة.

4- نظارة Lenovo Mirage Solo:

تشبه هذه النظارة إصدار نظارة Google Daydream، ولكنها لم تصل إلى الجودة نفسها، حيث تحتوي على معالج Snapdragon 835 وكاميرات خارجية لتتبع موضع 6DOF لسماعة الرأس نفسها، ولكنها تتضمن وحدة تحكم حركة 3DOF واحدة فقط مما يحد بشدة من قدراتها.

5- نظارة Google Daydream:

تواصل جوجل دعم Daydream View، وإذا كان لديك هاتف متوافق، فإن هذه النظارات تقدم تجارب 3DOF VR رائعة مقابل 60 إلى 130 دولارًا فقط، كل ما عليك فعله هو تثبيت التطبيق في هاتفك لكي تدخل عالم الواقع الافتراضي، كما يصبح التنقل أمرًا سهلاً باستخدام وحدة التحكم المضمنة.

وبالرغم من أن النظارة لن توفر لك عوالم غامرة بالشكل الذي توفره النظارات المرتبطة بأجهزة الحاسب، إلا أن جوجل توفر لك نظارة مصنوعة من مادة جميلة، وتعمل مع العديد من هواتف أندرويد بسلاسة، إلى جانب تكلفتها المنخفضة بشكل كبير.