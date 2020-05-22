واتساب تختبر إمكانية التواصل مع الآخرين عبر رموز QR

بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب في النسخة التجريبية الأحدث اختبار إمكانية مسح رموز الاستجابة السريعة QR للتواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى إضافتهم إلى جهات الاتصال.

ووفقًا لموقع WABetaInfo – المتخصص في رصد المزايا التجريبية في خدمة واتساب – فإن الميزة الجديدة متاحة في النسخة التجريبية الأحدث لنظامي أندرويد، و iOS، ويمكن الوصول إليها من قائمة الإعدادات، حيث يمكن للمستخدم الوصول إلى رقم الاستجابة السريع الخاص به، بالإضافة إلى إمكانية مسح رموز المستخدمين الآخرين. ويمكن للمستخدم أيضًا إلغاء رمز الاستجابة السريعة الذي شُورِك في أي وقت.

ومع أن الميزة قد لا تبدو كبيرة، إلا أنها تهدف إلى إراحة المستخدمين من عناء إضافة جهات الاتصال، خاصةً أنه لا يمكن للمستخدمين التواصل مع من يريد عبر واتساب، إلا بعد إضافة الأرقام إلى جهات الاتصال في الهاتف. وتعد رموز QR طريقة أكثر ملاءمة لإضافة شخص ما إذا كان المستخدم بجواره شخصيًا.

ولا تزال الميزة متاحة بصورتها التجريبية، ولا معلومات عن موعد إطلاقها لعموم المستخدمين، ولكن يمكن للراغبين في تجربتها الاشتراك في برنامج واتساب التجريبية في أندرويد، كما يمكن تنزيل النسخة التجريبية الأحدث من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا.