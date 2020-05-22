برامج وتطبيقات

مايكروسوفت تحتفل بمرور 30 عامًا على إطلاق Solitaire وتكشف عن عدد لاعبيها

مايكروسوفت تحتفل بمرور 30 عامًا على إطلاق Solitaire وتكشف عن عدد لاعبيها
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تحتفل شركة مايكروسوفت اليوم الجمعة بمرور 30 عامًا على إطلاق لعبة أوراق اللعب الشهيرة (سوليتير) Solitaire، وبهذه المناسبة كشفت عن عدد المستخدمين الحاليين لواحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية في التاريخ.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أطلقت لعبة (سوليتير) في 22 أيار/ مايو 1990، واليوم لا يزال هناك أكثر من 35 مليون لاعب شهري للعبة، حسب ما أعلنت الشركة في تدوينة.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت اللعبة بوصفها جزءًا من نظام التشغيل ويندوز 3.0 في عام 1990، وقد صُممت خصيصًا لتعليم المستخدمين كيفية استخدام الفأرة، إذ إن سحب بطاقات افتراضية وإفلاتها في مكان محدد يعلم المستخدمين مبدأ السحب والإفلات في نظام ويندوز، وهو المبدأ الذي لا يزال مستخدمًا ومهمًا في النظام حتى اليوم.

وتعد (سوليتير) واحدة من أكثر الألعاب التي تُلعب في جميع أنحاء العالم إذ كانت تُطلق مع كل إصدار من إصدارات ويندوز لأكثر من عقدين، وهذا يعني أنها توفرت على أكثر من مليار جهاز حاسوب، ولم تتوقف اللعبة عن كونها جزءًا مخصصًا من نظام ويندوز حتى إصدار (ويندوز 8) في عام 2012.

مايكروسوفت تحتفل بمرور 30 عامًا على إطلاق Solitaire وتكشف عن عدد لاعبيها

ولأنها لا تزال تُلعب بنشاط اليوم في جميع أنحاء العالم من قبل الملايين؛ بفضل جاذبيتها الواسعة، عملت مايكروسوفت على إطلاقها بأكثر من 65 لغة، وتُعلب في أكثر من 200 سوق. وكانت قد حصلت على أول تحديث رئيسي لها في عام 2012 بالتزامن مع إزالتها من ويندوز 8 لتصبح تطبيقًا مستقلًا. ويتضمن التطبيق الجديد خمسة أوضاع لعب جديدة، وتحديات يومية، وأحداث تنافسية، وتكامل مع خدمة (إكس بوكس لايف) Xbox Live، وحتى القدرة على اختيار الصعوبة.

ثم عادت مايكروسوفت إلى إطلاق (سوليتير) بوصفها جزءًا من نظام ويندوز 10 في عام 2015، كما أنها متاحة في أنظمة التشغيل الرئيسية، إذ يمكن تنزيلها للعب في أنظمة: ويندوز، وأندرويد، و iOS، وعبر الويب.

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