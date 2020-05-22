صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة للمبتدئين في مجال التسويق الإلكتروني مع خصم 98%

الحزمة الكاملة للمبتدئين في مجال التسويق الإلكتروني The 2020 Complete Digital Marketing for Beginners Bundle.

عدد الدورات: 12.

عدد الدروس: 1117.

المدة: 100 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تخصصات التسويق الإلكتروني المختلفة، التي تشمل: التسويق بالبريد الإلكتروني، و(التسويق بالمحتوى) Content Marketing، والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتسويق بالفيديو، وتحسين محركات البحث SEO، وكذلك إستراتيجيات الإعلانات والبيع.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من البداية حتى الاحتراف، تساعدك على تعلم مبادئ إنشاء إعلانات احترافية في أكثر من 10 منصات من ضمنها: فيسبوك، ولينكدإن، وتويتر، وإنستاجرام، ويوتيوب، وTumblr، وPinterest، وغير ذلك. كما تضم دورة كاملة حول كيفية استخدام منصة TikTok في التسويق، وكيفية إنشاء محتوى جذاب للمتابعين.

كما تضم الحزمة دورة أخرى حول كيفية استخدام منصة Mercari للتجارة الإلكترونية لبيع المنتجات، ودورة أخرى تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لتكون رائد أعمال ناجحًا على Fiverr، وتشمل: الأساسيات مثل كيفية إعداد حساب والحصول على أول حملة لك ثم الانتقال إلى الإعلانات.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2389 دولارًا .

السعر الحالي بعد الخصم: 44.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

شهدت السنوات القليلة الماضية تطورًا كبيرًا في مجال التسويق الإلكتروني حيث زادت تخصصاته وتشعبت بشكل ملحوظ، وبالتالي زاد الطلب على الوظائف ذات الصلة بهذا المجال في الشركات والمؤسسات.

إذا كنت تريد احتراف مجال التسويق الإلكتروني فيمكنك الاستعانة بهذه الحزمة التدريبية الكاملة (The 2020 Complete Digital Marketing for Beginners Bundle) التي تقدم لك أكثر من 100 ساعة تدريبية تُغطي تخصصات التسويق الإلكتروني مع خصم يصل إلى 97%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 12 دورات تدريبية، مقسمة إلى 1117 درسًا، وأكثر من 100 ساعة المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 2389 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 44.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تخصصات التسويق الإلكتروني المختلفة، التي تشمل: التسويق بالبريد الإلكتروني، و(التسويق بالمحتوى) Content Marketing، والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتسويق بالفيديو، وتحسين محركات البحث SEO، وكذلك إستراتيجيات الإعلانات والبيع.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من البداية حتى الاحتراف، تساعدك على تعلم مبادئ إنشاء إعلانات احترافية في أكثر من 10 منصات من ضمنها: فيسبوك، ولينكدإن، وتويتر، وإنستاجرام، ويوتيوب، وTumblr، وPinterest، وغير ذلك. كما تضم دورة كاملة حول كيفية استخدام منصة TikTok في التسويق، وكيفية إنشاء محتوى جذاب للمتابعين.

كما تضم الحزمة دورة أخرى حول كيفية استخدام منصة Mercari للتجارة الإلكترونية لبيع المنتجات، ودورة أخرى تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لتكون رائد أعمال ناجحًا على Fiverr، وتشمل: الأساسيات مثل كيفية إعداد حساب والحصول على أول حملة لك ثم الانتقال إلى الإعلانات.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى التدريبي مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

The Complete YouTube Course by YouTubers with 100M+ Views

SEO + Local SEO: Get More Customers from Google Search

Sales & Negotiation Skills: Selling Masterclass 2020

Social Media Marketing Mastery: Learn Ads on 10+ Platforms

Facebook Ads & Facebook Marketing Mastery Guide 2020

The Complete MailChimp Email Marketing Course

TikTok for Beginners

Instagram Marketing 2020: Grow from 0 to 40k in 4 Months

The Ultimate Mercari Masterclass

SEO 2020: The Complete WordPress SEO Blueprint

Fiverr : The Ultimate Top Rated Fiverr Marketing Class

Social Media Marketing: Content Marketing Masterclass 2020

الحصول على الصفقة: من هنا.