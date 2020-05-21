7 أسباب تدفع الشركات لتوظيف المستقلين عبر موقع مستقل

لقد غير الإنترنت من طبيعة عالم الأعمال والتوظيف بشكل جذري خلال السنوات القليلة الماضية حيث ترسخت نماذج عمل ذات طبيعة مختلفة تمامًا مثل العمل الحر والعمل عن بعد. حتى أصبح العثور على المستقلين المحترفين الذين ينجزون أعمالك عبر الإنترنت استثمارًا ذكيًا مقارنةً بالتوظيف التقليدي على كافة المستويات. منذ انطلاقه في عام 2014، حظي موقع مستقل الذي يمثل حلقة الوصل بين أفضل المستقلين المحترفين في كافة المجالات وبين أصحاب الأعمال الذين يرغبون بإنجاز مشاريعهم من خلال الإنترنت، بثقة الآلاف من المستخدمين العرب، والآن يُعد موقع مستقل أكبر منصة عمل حر عربيًا، ما يجعله أفضل خيار لمن يبحث عن توظيف المستقلين المحترفين.

كيف يعمل موقع مستقل؟

مهما كانت طبيعة عملك أو نشاطك التجاري، ستحتاج دومًا إلى توظيف المستقلين لإنجاز مهام مؤقتة لصالح شركتك مثل: تطوير تطبيق خاص لموقعك، أو تصميم شعار جديد لمشروعك، أو كتابة المحتوى الخاص بموقعك، وغيرها من المهام المؤقتة التي لا داعي لتوظيف شخص بشكل دائم ليقوم بها.

من هنا تبرز الأهمية الكبرى لموقع مستقل المتميز، حيث يمكنك إضافة مشروعك الذي ترغب في تنفيذه وتحديد المهارات المطلوبة لإنجازه، والميزانية المتوقعة والمدة المطلوبة لتسليم المشروع، لتحصل بعدها على عشرات العروض من أفضل المستقلين العرب، يمكنك حينها اختيار العرض المناسب لمشروعك ليبدأ المستقل بالعمل على تنفيذه حتى تسليمه بشكل كامل.

لكن لماذا موقع مستقل؟

التكلفة المنخفضة:

توظيف المستقلين عن بعد لا يعترف بالحدود الجغرافية ولا القيود الزمنية، فمن خلال موقع مستقل يمكنك التمتع بالمرونة المطلقة في توظيف المستقلين الموهوبين والمبدعين من كل أنحاء العالم العربي.

يعمل كل واحد منهم من مكانه المُفضل، وبذلك ستحظى شركتك بمميزات عدة منها انخفاض التكلفة وتوفير جزء كبير من النفقات مع زيادة الإنتاجية وسرعة إنجاز العمل.

إذ يساعدك التوظيف من خلال موقع مستقل على زيادة نمو شركتك وإنجاز المشروعات المطلوبة باحترافية وفي الوقت المحدد، في إطار الموارد المالية المتاحة ودون التزامات طويلة المدى، ما يوفر نفقات تعيين موظف جديد بدوام كامل، ويسهل من إتمام عملية التوظيف بسرعة دون الاستغراق في الإجراءات الروتينية التي قد تمتد إلى شهور كما هو الحال مع التوظيف التقليدي.

ضمان الحقوق بين الطرفين:

يوفر موقع مستقل نظامًا قويًا لحفظ حقوق الطرفين سواء صاحب العمل أو المستقلين بما يضمن حماية الحقوق منذ بدء تنفيذ العمل وبعد انتهاءه. إذ لا يستلم المستقل المال إلا بعد إنجاز العمل المطلوب على أتم وجه، وتأكيد استلام المشروع كاملًا من طرف صاحب المشروع.

كما يتم تعليق مستحقات المستقلين لمدة 14 يومًا قبل أن يتمكن من سحبها، من أجل ضمان استكمال أي ملاحظات يمكن أن تظهر في العمل بعد تسليمه، أو إن كان هناك ما يود صاحب المشروع مراجعته خلال هذه الفترة حتى بعد انتهاء المشروع.

الدعم الفني على مدار الساعة:

يعتمد موقع مستقل طريقة التسليم على أساس العمل المُنجَز، وبالتالي في حالة عدم إكمال المستقل تنفيذ المشروع أو تسليمه على نحو يخالف الاتفاق الذي أبرم بينكما، فيمكنك اللجوء دائمًا إلى الدعم الفني لحل النزاع وضمان الحقوق.

يقدم موقع مستقل خدمة دعم فني نشطة ومتعاونة جاهزة لتقديم المساعدة مباشرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للرد على استفسارات المستخدمين خلال فترة زمنية قصيرة ومساعدتهم في حل أي مشكلة تواجههم في استخدام الموقع.

الدمج بين التنوّع والاحترافية:

يضم موقع مستقل المستقلين المحترفين من بلدان عديدة، حيث يستهدف المستقلون بشكل أساسي سوق العمل الحر العربي، ومتخصصون في عشرات المجالات الرئيسية مثل الكتابة والترجمة وتصميم الجرافيك والتسويق الإلكتروني والتدريب والاستشارات والبرمجة وتطوير المواقع والتطبيقات وغيرها.

وينجزون مئات المشاريع سواء كانت بسيطة أو معقدة بداية من إدخال البيانات ودراسات الجدوى حتى التصميم ثلاثي الأبعاد وبناء المواقع وتطوير البرمجيات، ونتيجة لذلك أصبح من السهل على أصحاب المشاريع العثور على المهارات والخبرات المطلوبة في مكان واحد يشمل مختلف مجالات العمل الرقمية التي يمكنك تخيلها.

تواصل أكثر فعالية:

يتضمن موقع مستقل خصائص مدمجة تسهل على أصحاب العمل إدارة مشاريعهم والتواصل مع المستقلين بفعالية، إذ يتيح تبادل الملفات بسهولة والتواصل بين الطرفين عبر التسجيلات الصوتية إلى جانب الرسائل النصية من أجل تحقيق تواصل أكثر فعالية.

كما يحتوي كل حساب على لوحة تحكم فعالة تعرض المشروعات بطريقة منظمة عبر تقسيمها إلى مشروعات مكتملة وأخرى قيد التنفيذ وثالثة مفتوحة في مرحلة استقبال العروض.

تعاقد سريع:

لمساعدة أرباب العمل في عملية البحث عن المستقلين يوفر موقع مستقل خاصية البحث عن المهارة أو نوع العمل المطلوب، إضافة إلى خيارات تصنيف متعددة تُرشح نتائج البحث وتُضيق نطاقها حسب الرغبة، فيظهر بجانب كل مستقل التقييم الذي حصل عليه من مشروعاته السابقة، وعند النقر على حسابه الشخصي يمكنك معرفة المزيد عنه ومشاهدة نماذج أعماله السابقة، ما يسهل عملية الاختيار والتوظيف.

يمكنك الاتفاق مع المستقل عبر أكثر من طريقة، سواءً عبر نشر مشروعك وبدء استقبال عروض المستقلين المهتمين بتنفيذه، أو مراسلة المستقل مباشرة والاتفاق معه على تنفيذ مشروع خاص، ويكون لصاحب العمل في كلتا الحالتين حرية التفاوض مع المستقل حول السعر المناسب للعمل والاتفاق على بدء التنفيذ وموعد الاستلام.

سهولة الاستخدام:

يقدم موقع مستقل تجربة استخدام سهلة تمكنك من إعداد الحساب بأقل قدر ممكن من البيانات الشخصية، وإضافة مشروع جديد بخطوات قليلة خالية من التعقيد لكي تبدأ بتلقي عروض المستقلين فور نشر مشروعك. حيث يصلك على البريد الإلكتروني الإشعارات المهمة ذات الصلة بمشروعك، مع الكثير من النصائح والإرشادات وأدلة الاستخدام من أجل إتمام المشروع بأفضل شكل ممكن.

إضافة إلى ذلك، يوفر الموقع أدلة استخدام تشرح بوضوح كافة التفاصيل التي تهم العملاء، وتمدهم بالإجابات على الأسئلة التي تدور في أذهانهم، وحلول للمشكلات التي قد تواجههم مثل كيفية اختيار المستقل المناسب وطرق شحن الرصيد وخطوات إنشاء مشروع أو إلغاؤه، وما إلى ذلك.