برامج وتطبيقات

يوتيوب يضيف ميزة تطلب منك التوقف عن المشاهدة عند النوم

يوتيوب يضيف ميزة تطلب منك التوقف عن المشاهدة عند النوم
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أضافت خدمة يوتيوب في عام 2018 عددًا من مزايا الرفاهية الرقمية Digital Wellbeing لمساعدة المستخدمين على إدارة استخدامهم للخدمة. واليوم أضافت الخدمة إلى تطبيقاتها المحمولة ميزة جديدة لإرسال إشعارات التذكير بوقت النوم.

ومع تذكيرات وقت النوم، سيطالب تطبيق يوتيوب المستخدمين بالتوقف عن مشاهدة مقاطع الفيديو في وقت محدد كل يوم. ويمكن للمستخدمين تحديد وقت البدء والانتهاء، في حين يمكن تخصيص الإشعار بحيث لا يقاطع الفيديو المُشاهد لحظة انتهاء الوقت. وبالإضافة إلى استبعاد ورفض التذكير، يمكن للمستخدمين تأجيل التذكير لمدة 10 دقائق.

ويمكن الوصول إلى الميزة من خلال الذهاب في تطبيق يوتيوب، إلى (الإعدادات) Settings، ثم (ذكرني عندما يحين وقت النوم) Remind me when it’s time for bed، كما يمكن التخصيص من صفحة (الوقت المشاهد) Time Watched.

وتنضم تذكيرات وقت النوم الجديدة في يوتيوب إلى التنبيهات الداعية إلى أخذ قسط من الراحة، وذلك بعد المشاهدة لوقت يتراوح بين 15 إلى 180 دقيقة، وبحسب موقع يوتيوب، فقد أُرسل 3 مليارات من هذه الإشعارات في العامين الماضيين.

وتشمل ميزات الرفاهية الرقمية الأخرى في يوتيوب تتبع عدد دقائق/ ساعات المشاهدة، والقدرة على الجمع بين جميع الإشعارات اليومية في ملخص مجدول واحد، والقدرة الأوسع على تعطيل تنبيهات الصوت والاهتزاز خلال ساعات معينة.

هذا، وسيبدأ توفر تذكيرات وقت النوم لمستخدمي تطبيق يوتيوب خلال الأيام القادمة.

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