هواوي: HarmonyOS يمكنه منافسة جوجل وآبل

أشار أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة هواوي إلى أن نظام تشغيل الهاتف المحمول للشركة الصينية قادر على المنافسة مع جوجل وآبل، لكن المحللين قالوا إنه قد يكون من الصعب تحقيق ذلك، خاصةً في الأسواق خارج الصين، حيث يتمتع عمالقة التكنولوجيا الأمريكية بموطئ قدم قوي.

وقال (إريك تان) Eric Tan، نائب رئيس هواوي للخدمات السحابية الاستهلاكية: “إن هواوي في وضع يسمح لها بتقديم نظام بيئي على قدم المساواة مع أنظمة جوجل وآبل، ولدينا الثقة بأن نكون أحد أفضل مطوري الأنظمة البيئية في العالم”.

وتحدث تان عن نظام التشغيل الخاص بالشركة، المسمى (HarmonyOS)، الذي تم إطلاقه في شهر أغسطس، وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تحاول فيه عملاقة التكنولوجيا الصينية شق طريقها بدون التكنولوجيا الأمريكية.

واعتمدت هواتف هواوي الذكية على نظام التشغيل أندرويد من جوجل لعدد من السنوات، لكن في عام 2019، تم وضع الشركة الصينية على القائمة السوداء الأمريكية التي قيدت وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية، مما يعني أنها لم تعد قادرة على استخدام برامج أندرويد المرخصة على هواتفها.

ورداً على ذلك، فقد أطلقت هواوي نظامها التشغيلي في العام نفسه، وتحدث المسؤولون التنفيذيون في هواوي خلال قمة المحللين العالمية للشركة الصينية عن (HarmonyOS)، موضحين أن النظام التشغيلي يمكن أن يعمل عبر عدد من الأجهزة بدلاً من الهواتف الذكية فقط، وهو ما قد يجذب المطورين الذين يتطلعون إلى جعل التطبيقات تعمل على أجهزة مختلفة.

كما تحدث المسؤولون التنفيذيون أيضًا عن خدمات هواوي المحمولة (HMS)، وهي مجموعة من تطبيقات هواوي المختلفة، مثل الخرائط والمدفوعات الرقمية ومتجر تطبيقاتها.

ويمكن القول إن الإدعاء بقدرة هواوي على تقديم نظام بيئي على قدم المساواة مع جوجل وآبل يعد كبيرًا، وذلك بالنظر إلى أنها أطلقت نظامها التشغيلي قبل أقل من عام، لكن تان دعم تصريحاته من خلال توضيح امتلاك هواوي 1.4 مليون مطور مسجل بحلول نهاية شهر مارس، أي بزيادة بنسبة 115 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2019.

ولا تشكل مسألة عدم الوصول إلى أندرويد من جوجل مشكلة كبيرة في الصين، حيث تعد هواوي أكبر صانع للهواتف الذكية من حيث حصتها السوقية، وذلك لأن خدمات جوجل محظورة في البلد ولا يمكن للمستخدمين استخدامها، ويعني هذا يعني أن نظام (HarmonyOS) لديه فرصة للنجاح في السوق المحلية.

ومع ذلك، فقد تجد هواوي صعوبة في تسويق (HarmonyOS) في الأسواق الدولية حيث تبنى التطبيقات على خدمات جوجل، ولن يكون من السهل على الشركة الصينية بناء مكتبة من التطبيقات الرائدة خارج الصين، وذلك بالنظر إلى أن العديد منهم يعتمدون على جوجل في أمور مثل إدارة الحقوق الرقمية والموقع والدفع.

وتشبه خدمات (HMS) خدمات (GMS) وتقدم مجموعات للمطورين يمكن استخدامها لدمج أشياء مثل خدمات الموقع في التطبيقات، وقالت الشركة الصينية إن هناك 60 ألف تطبيق يستخدم ما يسمى بخدمات (HMS)، لكنها لم تفصل البلدان أو المناطق التي توجد فيها.

ووصل عدد مستخدمي متجر (App Gallery) إلى 420 مليون مستخدم في الربع الأول من هذا العام، وهو متاح الآن في أكثر من 170 دولة، وقال تان: “يجب أن ننضم إلى شركائنا – المطورين – لتوفير التطبيقات التي يطلبها المستهلكون”.