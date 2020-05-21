هاتف موتورولا Edge+ بتقنية الجيل الخامس يصل أسواق الإمارات

أعلنت شركة موتورولا اليوم عن إطلاق هاتفها الذكي الأحدث موتورولا Edge+ بشكل رسمي في الإمارات العربية المتحدة، وتم تزويد الهاتف بعدة تقنيات متطورة ورئيسية شملت الأداء القوي لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس (5G)، والشاشة الديناميكية المتميزة، وتجربة التصوير غير المسبوقة، والتجربة الصوتية الاستثنائية كلياً، فضلاً عن بطارية هي الأكبر من نوعها بين الهواتف المعززة بتكنولوجيا الجيل الخامس في السوق.

أداء فائق يليق بتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس:

صمم هاتف موتورولا Edge+ للاستفادة من السرعة والقوة والأداء الفائق لتقنيات الجيل الخامس، وتم تزويده بمعالج كوالكوم (SnapdragonTM 865) الأكثر تطوراً في السوق، مما يتيح أداء أكثر سرعة بنسبة 25% عن الأجيال السابقة مع استجابة فورية عند التصفح أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو الاستمتاع بالألعاب.

يتألق الهاتف بذاكرته العشوائية التي تأتي بسعة 12 جيجابايت من نوع (Micron DDR5)، بما يعزز سلاسة التشغيل وزيادة عرض النطاق الترددي الأقصى بنسبة 30% وتخفيض استهلاك البطارية، ويرتقي بالتجربة التي تتيحها تقنية الجيل الخامس.

تعليقاً على إطلاق هاتف موتورولا Edge+ قال شاراي شمس، المدير العام لأعمال الهواتف الذكية في المجموعة: “استكمالاً لتاريخنا العريق في مجال الإبداع، تواصل موتورولا الارتقاء. ونتفرد بكوننا السبّاقين في طرح الابتكارات الجديدة في القطاع. على سبيل المثال، عززنا التزامنا بتقنية الهواتف القابلة للطي مع هاتف (Motorola RAZR) الأول من نوعه على شكل محار أو صدفة. وها نحن نواصل هذه المسيرة الآن مع تكنولوجيا الجيل الخامس، وكتب التاريخ إبداعاتنا عندما أطلقنا في العام 2018 أول هاتف بتقنية الجيل الخامس (modo z3 5g mod). ونطلق اليوم هاتف Edge+ هاتف الجيل الخامس الأسرع في العالم الذي يفتح آفاقاً لا محدودة من الإمكانات أمام عملائنا بفضل أدائه القوي وكاميرته المتطورة والدقة الفائقة لشاشته المتميزة، ليرتقي موتورولا Edge+ بتجربة استخدام الهواتف الذكية إلى مستويات جديدة كلياً”.

تجربة تصوير فوتوغرافي غير مسبوقة:

بفضل المنظومة المتطورة لكاميرته، يرتقي هاتف موتورولا بسويّة التصوير الفوتوغرافي إلى مستويات شبه احترافية من حيث جودة الصور ومقاطع الفيديو كما في الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة DSLR.

يحتوي الهاتف على الكاميرا الأعلى دقة بين الهواتف الذكية مع مستشعر كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل. وبفضل تكنولوجيا البكسل الرباعي (Quad Pixel)، يمتلك هذا المستشعر حساسية أكبر 4 مرات للضوء لالتقاط صور واضحة ونقية بشكل لا يُضاهى، وفي مختلف ظروف الإضاءة.

كما تتيح الكاميرا للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو بدقة عالية 6K، إلى جانب تزويدها بتقنيات تحسين استقرار الفيديو الأكثر تطوراً في القطاع للحد من الضبابية الناجمة عن الحركة، وتغير التركيز، وخطوط الأفق المعوجة، كما تجمع نظام تثبيت الصورة البصري مع التثبيت الإلكتروني لتعزيز جودة الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

شاشة متميزة دون حواف:

تتخطى الشاشات عديمة الحواف حدود روعة تصميمها إلى الجانب الوظيفي، وبفضل الشاشة المنحنية والعرض الضيق، يتميز موتورولا + Edge بالأبعاد المثلى للاستخدام بيد واحدة، مما يسهل الوصول لمختلف الوظائف التي يتيحها الهاتف. كما أنه الخيار الأمثل للترفيه مع معدل سينمائي للشاشة 21:9 الذي يعتبر السمة الافتراضية للأفلام والبرامج التلفزيونية الرئيسية. وتمتلك الشاشة القدرة على عرض مليار درجة لونية، وتوفر جودة ديناميكية مذهلة للصور مع النطاق الديناميكي HDR10+.

تتيح تقنية (Edge Touch)، وهي جزء من حزمة الخصائص البرمجية الجديدة (My UX)، للمستخدم إمكانية تخصيص أساليب جديدة للتفاعل مع هاتفه، وكل ما عليه فعله هو التمرير للأعلى أو الأسفل على الحافة لسحب الإشعارات أو تبديل التطبيقات.

تبرز فائدة الحواف المنحنية للشاشة عندما لا يكون الهاتف في متناول يد المستخدم، حيث تضيء للإشارة إلى حالة شحن البطارية، والمكالمات الواردة، والتنبيهات، والإشعارات بشكل واضح من مختلف أنحاء الغرفة.

تجربة صوتية استثنائية:

يتألق هاتف موتورولا Edge+ بسماعات ستيريو هي الأكثر قوة والأعلى صوتاً بين الهواتف الذكية، فضلاً عن ضبط دقيق للحصول على أداء صوتي بجودة احترافية، وصوت غني أكثر عمقاً.

تأتي تقنية الصوت من (ويف) الحاصلة على جائزة جرامي للتقنية بما يضمن إثراء تجربة الاستماع للموسيقى والفيديو والاتصالات الهاتفية بصوت أكثر ارتفاعاً ووضوحاً من أي وقت مضى.

بطارية تدوم طويلاً:

يضم هاتف موتورولا Edge+ بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير هي الأكبر من نوعها بين هواتف الجيل الخامس في السوق، وتكفي للاستخدام طيلة يومين كاملين، مما يعزز الأداء رفيع المستوى لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس، ولمزيد من الراحة، يتألق الهاتف بتقنية الشحن اللاسلكي والسلكي (TurboPowerTM) ويتيح للمستخدمين مشاركة الطاقة مع الأجهزة الأخرى بسرعة بالاعتماد على تقنية المشاركة اللاسلكية للطاقة.

طرح حزمة المميزات البرمجية My UX:

رغبةً منها في تزويد عملائها بتجارب برمجية سهلة الاستخدام، طرحت شركة موتورولا واجهة (My UX) التي توفر للمستخدمين إمكانية تخصيص تجربتهم وفقاً لتفضيلاتهم لتكون أكثر سهولة وشخصية.

وانطلاقاً من تشغيل ضوء الفلاش بإشارة بسيطة وصولاً إلى تشغيل الكاميرا بإشارة من المعصم، إضافة إلى التفاعلات الجديدة للشاشة ذات الحواف المنحنية في هاتف موتورولا Edge+ تتيح حزمة (My UX) للمستخدمين إمكانية الارتقاء بالموسيقى ومقاطع الفيديو والألعاب إلى المستوى التالي مع إعدادات مخصصة وعناصر تحكم متقدمة.

الأسعار والتوافر:

يبلغ سعر هاتف موتورولا Edge+ في الإمارات العربية المتحدة 3999 درهم إماراتي (متضمنة ضريبة القيمة المضافة)، وسيتوفر لدى شركة اتصالات، وشركة دو، وفيرجن ميجاستور وموقع نون دوت كوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم الاستفادة من الحماية من التلف العرضي مقابل 99 درهم فقط عبر الاتصال بالرقم المجاني 800 – 4028.