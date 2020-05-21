كيف يمكنك الاختيار بين جهازي MacBook Air و MacBook Pro؟

تُعتبر حواسيب (ماك بوك) MacBook من آبل من أبرز الحواسيب المحمولة الجيدة التي يمكنك شراؤها، حيث تتميز بالتصميم الأنيق، وقوة الأداء، ولكن ليس من السهل دائمًا اختيار الجهاز المناسب.

حصل حاسوبا MacBook Air و MacBook Pro مقاس 13 بوصة على تحديثات جديدة في عام 2020، وعلى الرغم من أن كلاهما يضُم شاشة Retina ويقعان في نطاق سعر مماثل، إلا أن هناك بعض الاختلافات الكبيرة في المواصفات والميزات بين الجهازين. كما يوجد من جهاز MacBook Pro إصدار بشاشة 16 بوصة إذا كنت تبحث عن طراز أكبر.

في هذا الدليل المختصر سنقارن بين جهازي MacBook Air و MacBook Pro مقاس 13 بوصة لمساعدتك في تحديد أيهما أنسب لك.

التصميم:

للوهلة الأولى، يبدو كلا الجهازين متشابهان جدًا، حيث يأتي كلاهما بتصميم معدني من الألومنيوم، وكلاهما يأتيان بخيارات لونية واحدة هي الرمادي والفضي ولكن طراز Air يأتي بخيار لوني ثالث هو الذهبي الوردي.

يتشابه الطرازان أيضًا من حيث الأبعاد ولكن MacBook Air أنحف قليلًا كما أنه أقل وزنًا، حيث يزن 1.29 كجم مقارنةً بوزن 1.4 كجم لحاسوب ماك بوك برو.

يدعم كلا الجهازين كاميرا ويب بدقة 720 بكسلًا، ومكبرات صوت استريو، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. إذا كان الصوت مهمًا بشكل خاص لك فإن النطاق الديناميكي العالي في جهاز Macbook Pro يقدم صوتًا أفضل.

ومن ناحية أخرى يأتي MacBook Air مزودًا بميكروفونات إضافية حتى يتمكن المساعد الصوتي (سيري) Siri من التقاط صوتك بسهولة أكبر.

أخيرًا ، ما زال MacBook Air لا يحتوي على شريط اللمس (Touch Bar) الموجود أعلى لوحة المفاتيح في MacBook Pro، حيث إن آبل قررت التركيز على ميزات أخرى، مثل Touch ID وزر تسجيل الدخول.

الشاشة:

يأتي كلا الجهازين بشاشة Retina بقياس 13.3 بوصة، بدقة 2560 × 1600بكسلًا، وبكثافة 227 بكسلًا في البوصة الواحدة، ويتضمن MacBook Pro سطوعًا أفضل قليلًا بشكل عام، مما يؤدي إلى تحسين دقة الألوان، ويجعله خيارًا رائعًا لمحترفي التصوير، وتحرير الصور والفيديو.

الأداء:

عندما يتعلق الأمر بقوة الأداء فإن حاسوب MacBook Pro هو الأفضل، حيث يعمل بمعالج Intel Core i5 رباعي النواة بتردد 1.4 جيجاهرتز، أو معالج Intel Core i7 رباعي النواة بتردد 2.8 جيجاهرتز وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت للإصدار الأساسي ويمكن أن تصل إلى 32 جيجابايت، وقرص صلب من نوع (SDD) يمكن أن تصل سعته حتى 4 تيرابايت.

بينما يعمل حاسوب MacBook Air بمعالج Intel Core i3 ثنائي النواة بتردد 1.1 جيجاهرتز أو معالج Intel Core i7 رباعي النواة بتردد 1.2 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت يمكن أن تصل إلى 16 جيجابايت، وقرص صلب من نوع (SDD) يمكن أن تصل سعته حتى 2 تيرابايت

لوحة المفاتيح:

بالنسبة لجهاز MacBook Air إصدار 2020 تخلت آبل عن لوحة المفاتيح الفراشة التي تعاني من مشكلات لصالح لوحة المفاتيح التقليدية التي تعتمد على تقنية المقص. كما شهد تحديث MacBook Pro مقاس 13 بوصة التغيير نفس ه، و تعد لوحة التتبع الكبيرة القابلة للنقر الموجودة في كليهما مثالية لاختيار النص أو سحب النوافذ أو استخدام إيماءات اللمس المتعدد. و تظل جودة التصميم ممتازة.



المنافذ:

يقدم كل من Air و Pro منافذ USB-C متوافقة مع Thunderbolt 3. تنجز هذه المنافذ مجموعة متنوعة من المهام تشمل: الشحن ونقل البيانات بسرعة عالية. سترى فقط اثنين على الجانب الأيسر، مما يتطلب منك شراء مشترك توسعة من نوع USB-C لزيادة عدد المنافذ. و يوفر MacBook Pro مقاس 13 بوصة إما منفذين أو أربعة، اعتمادًا على وحدة المعالجة المركزية.



عمر البطارية:

تدعي آبل أن بطارية حاسوب MacBook Air يمكنها العمل لمدة 12 ساعة من تشغيل الفيديو وما يصل إلى 11 ساعة من تصفح الويب، بينما يقدم حاسوب MacBook Pro نحو 10 ساعات من تصفح الويب و 10 ساعات لتشغيل الفيديو.

إذًا، كيف تختار الحاسوب المناسب لك؟

بشكل عام يعتبر حاسوب MacBook Air أفضل قيمة وأفضل حاسوب للاستخدام اليومي، أما حاسوب MacBook Pro فهو الأفضل والخيار الصحيح لأية مهام على مستوى المحترفين مثل: تحرير الصور أو الفيديو.