نصائح تكنولوجية

فيسبوك ماسنجر يحذرك الآن من عمليات الاحتيال وانتحال الهوية

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سيحذرك فيسبوك ماسنجر الآن من عمليات الخداع عندما تتلقى رسالة مريبة من شخص لا تعرفه، أو عندما يبدو أن شخصًا ما يحاول انتحال هوية أحد أصدقائك على فيسبوك.

تشير Engadget إلى أن الرسائل التي تسعى للحصول على أموال أو تدعي أنها تقدم مكافآت تمثل مشكلة متزايدة في المنصة، وتهدف منصة فيسبوك إلى تنبيه الأشخاص حول ذلك.

تطلق الشبكة الاجتماعية ميزة جديدة لفيسبوك ماسنجر حيث ستظهر نافذة منبثقة داخل التطبيق عندما يتم إرسال رسالة لشخص ما من قبل شخص يحاول خداعه أو إرسال رسائل (يحتمل أن تكون ضارة).

سيبحث التطبيق عن رسائل مريبة محتملة من الغرباء،حيث سيقوم فيسبوك ماسنجر بتحذير المستخدمين من المطالبات بشأن المال وذلك عندما يتلقون رسالة من شخص ليسوا أصدقاء معه بالفعل.

كما سيكون هناك تحذير محدد عندما يستخدم شخص ما اسم أحد أصدقائك الحاليين على فيسبوك، حيث سيبحث تطبيق ماسنجر أيضًا عن الرسائل التي تأتي من الحسابات التي قد تحاول انتحال هوية صديق لك على الفيسبوك، وعندما يكتشف ماسنجر أن هذا يحدث فسوف يقوم بتحذيرك من أن الشخص الذي يراسلك ربما يتظاهر بأنه شخص تعرفه.

سيتم تنبيه مستخدمي ماسنجر الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى أي رسالة من شخص بالغ ليس صديقًا على فيسبوك بالفعل، حيث سيظهر فيسبوك بالنسبة للقاصرين التحذير عندما يتلقون رسالة من شخص بالغ لا يعرفونه، وتقول الشركة: “إن التنبيه يُعلم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بالحذر عند التفاعل مع شخص بالغ قد لا يعرفونه، ويتيح لهم اتخاذ إجراءات قبل الرد على الرسالة”.

الرسائل مشفرة حاليًا، ولكن لا تستخدم التشفير الشامل (باستثناء المحادثات السرية)، مما يعني أن فيسبوك يمكنه فحص محتوى الرسائل لتحذيرك من عمليات الاحتيال، ومع ذلك، استعدادًا للانتقال إلى التشفير من طرف إلى طرف كمعيار، تقول الشركة إنها لا تفعل ذلك، ولكن بدلاً من ذلك تستخدم (إشارات أخرى)، وقد قدمت فيسبوك أمثلة على ذلك في مجال حماية الطفل.

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