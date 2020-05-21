أجهزة محمولة

سامسونج تعلن عن Galaxy S20 Tactical Edition

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أعلنت شركة سامسونج عن إصدار جديد من (Galaxy S20) هو (Galaxy S20 Tactical Edition)، الذي يعد بمثابة هاتف ذكي عسكري جاهز للمهمة، بحيث إن هذا الهاتف مصمم لقاعدة عملاء مختلفة قليلاً عن عملاء (Galaxy S20) أو (Galaxy S20 Plus) أو (Galaxy S20 Ultra) الصادرة سابقًا.

وبالرغم من الترويج له كهاتف ذكي عسكري جاهز للمهمة، فإن (S20 Tactical Edition) هو عبارة عن هاتف (Galaxy S20) عادي لكن مع بعض الميزات البرمجية الإضافية وخيارات الأمان في حالات الاستخدام الوعرة.

ومن منظور العتاد، فإن الجهاز يتميز بمواصفات متطابقة مع (Galaxy S20 5G)، إذ يتضمن شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.2 بوصات ومعالج (Snapdragon 865) و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، مع دعم شبكات الجيل الخامس (5G) ونظام الكاميرا الخلفية الثلاثية.

ووفقًا لشركة سامسونج، فإن (Galaxy S20 Tactical Edition) يلبي الاحتياجات الفريدة للعاملين في الحكومة الفيدرالية ووزارة الدفاع من خلال تقديم ميزات برمجية إضافية مخصصة للمساعدة في التنقل في التضاريس والمسافات الشاسعة والخسارة المحتملة لإمكانية التواصل مع وحدات القيادة.

ويشمل ذلك وضع الرؤية الليلية الذي يؤدي إلى إيقاف تشغيل الشاشة أثناء ارتداء نظارات الرؤية الليلية، وهناك خيار لإلغاء قفل الهاتف عندما يكون في الوضع الأفقي، إلى جانب وضع التخفي، الذي يعد بتعطيل شبكات (LTE) وكتم جميع ترددات البث اللاسلكي للحصول لجعل الاتصالات خارج الشبكة بشكل كامل، ويبدو هذا الوضع كوضع الطيران لكن مع تغيير التسمية.

وتحدثت سامسونج عن فوائد منصة (DeX) للمستخدمين العسكريين، حيث تقول إن وضع محاكاة الحاسب يعني أن المشغلين يمكنهم استخدام الجهاز لإكمال التقارير أو التدريب أو التخطيط للمهمة عندما يكونون في السيارة أو في القاعدة، كما يعمل (Galaxy S20 Tactical Edition) مع مجموعة من الأجهزة الطرفية ويلبي متطلبات التطبيقات التكتيكية والسرية.

وتعتمد سامسونج أيضًا على نظام أمانها الخاص المسمى (Knox)، الذي يتميز بنظام تشفير مزدوج يسمى (DualDAR)، وقالت الشركة إن نظام أمانها يفي بمعايير الأمان الحكومية الأمريكية المختلفة للبيانات الآمنة، لكن نظام الحماية هذا لا يختلف اختلافًا جذريًا عما هو معروض للمستهلكين والشركات من خلال هواتف (Galaxy S20).

وعملت الشركة مع وزارة الدفاع لتصميم الجهاز، الذي يهدف إلى إرضاء فرق الجيش وتكنولوجيا المعلومات، ولن تبيع العملاقة الكورية الجنوبية هاتف (Galaxy S20 Tactical Edition) للمستهلكين العاديين، بل سيكون الجهاز متاحًا فقط لشركاء محددين في وقت لاحق من الربع الثالث، وذلك دون الإعلان عن سعر أو تاريخ إصدار محدد.

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