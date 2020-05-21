أجهزة محمولة

سامسونج تطلق تلفازًا جديدًا للعمل خارج المنزل

سامسونج تطلق تلفازًا جديدًا للعمل خارج المنزل
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أعلنت شركة سامسونج عن جهاز تلفاز جديد مخصص للاستخدام خارج المنازل، وذلك بعد هيمنتها على سوق أجهزة التلفاز المنزلية.

واليوم، أعلنت الشركة الكورية الجنوبية عن تلفازها الجديد Terrace، الذي يعرض الصورة بدقة 4K ويدعم تقنية +HDR10، ويُعد الأحدث في سلسلة أجهزة تلفاز “نمط الحياة” التي تشمل أيضًا أجهزة، مثل: Serif، و Frame، و Sero.

وصُمم جهاز Terrace للاستخدام في الخارج، مع دعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP55، وشاشة يبلغ مستوى سطوحها 2000 شمعة لتناسب العمل تحت ضوء الشمس.

سامسونج تطلق تلفازًا جديدًا للعمل خارج المنزل

ويتوفر طراز 55 بوصة من جهاز التلفاز بسعر 4,999 دولارًا أمريكيًا، في حين يتوفر طراز 75 بوصة بسعر 6,499 دولارًا أمريكيًا. وهو يمتاز بقدرته على تقديم صورة QLED محسنة للعمل خارج المنزل، وزاوية عرض عريضة مانعة للانعكاس، ودعم تقنية Quantum HDR 32X، ووجود معالج Quantum 4K.

ويأتي Terrace مع تصميم معدني، وبرمجيًا يعمل التلفاز بنظام التشغيل (تايزن) Tizen، ويدعم تقنيات صوتية، مثل: Active Voice Amplifier، و Dolby Digital Plus.

وأعلنت سامسونج عن إطلاق التلفاز في الولايات المتحدة وكندا اعتبارًا من اليوم، على أن يُطلق في دول أخرى، مثل: ألمانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وغيرها في وقت لاحق من العام الحالي. وبالإضافة إلى الطراز الاستهلاكي، تقول سامسونج: إنها تخطط أيضًا لإطلاق إصدار “احترافي” في وقت لاحق في عام 2020.

سامسونج تطلق تلفازًا جديدًا للعمل خارج المنزل
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