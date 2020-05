تويتر تبدأ في اختبار ميزة ستُنهي الإزعاج في ردود التغريدات

قالت شركة تويتر: إنها بدأت في اختبار طريقة جديدة لتقييد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الرد على التغريدات، وذلك في مسعى لمساعدة المستخدمين على إجراء محادثات الأشخاص الذين يريدهم فقط.

ونشرت الشركة تغريدة توضح فيها آلية عمل الميزة الجديدة، وقالت في التغريدة: “اختبار، اختبار… إليكم طريقة جديدة لإجراء محادثات مع الأشخاص الذين تريدهم. بدأنا مع نسبة صغيرة في جميع أنحاء العالم، لذا ترقبوها لرؤيتها فعليًا”.

وفي الفيديو المرفق مع التغريدة، أوضحت تويتر أنه بعد إنشاء التغريدة، فإن خيارًا أسفل التغريدة يتيح للمستخدم اختيار من يمكنه الرد عليها، وهناك ثلاثة خيارات: الجميع، والأشخاص الذين تتابعهم، وفقط الأشخاص المذكورون في التغريدة.

Testing, testing…

A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your 👀 out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT

— Twitter (@Twitter) May 20, 2020