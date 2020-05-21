تويتر تبدأ في اختبار ميزة ستُنهي الإزعاج في ردود التغريدات

قالت شركة تويتر: إنها بدأت في اختبار طريقة جديدة لتقييد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الرد على التغريدات، وذلك في مسعى لمساعدة المستخدمين على إجراء محادثات الأشخاص الذين يريدهم فقط.

ونشرت الشركة تغريدة توضح فيها آلية عمل الميزة الجديدة، وقالت في التغريدة: “اختبار، اختبار… إليكم طريقة جديدة لإجراء محادثات مع الأشخاص الذين تريدهم. بدأنا مع نسبة صغيرة في جميع أنحاء العالم، لذا ترقبوها لرؤيتها فعليًا”.

وفي الفيديو المرفق مع التغريدة، أوضحت تويتر أنه بعد إنشاء التغريدة، فإن خيارًا أسفل التغريدة يتيح للمستخدم اختيار من يمكنه الرد عليها، وهناك ثلاثة خيارات: الجميع، والأشخاص الذين تتابعهم، وفقط الأشخاص المذكورون في التغريدة.

Testing, testing… A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your 👀 out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT — Twitter (@Twitter) May 20, 2020

يُشار إلى أن تويتر كانت قد قالت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي: إن هذه الميزة ستُطلق للجميع في وقت لاحق من العام الحالي. ومع أن الميزة تُقيد عدد القادرين على الرد على التغريدات، إلا أنها تسمح للجميع برؤيتها. وستضع تويتر علامة على التغريدات التي قُيِّد عدد القادرين على الرد عليها حتى يعلم المستخدمون سابقًا.

وتقول تويتر: إن الاختبار متاح “لمجموعة محدودة فقط من الأشخاص في جميع أنحاء العالم” في نظامي أندرويد، و iOS، كما أن تطبيقها الويب هو جزء من الاختبار.

ويُعتقد أن الميزة قد تساعد المستخدمين على تحديد من يمكنه الرد على التغريدات لمنع إساءة الاستخدام والمضايقة. ومن خلال تقييد الردود بمجموعة محدودة من الأشخاص، فيمكن للمستخدمين إجراء محادثات أعمق وأكثر تركيزًا مع أشخاص من اختيارهم دون القلق من دخول المتصيدين إلى المحادثة.