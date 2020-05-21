أجهزة محمولة

إل جي تعلن عن هاتفها الأحدث LG Q61

إل جي تعلن عن هاتفها الأحدث LG Q61
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أعلنت شركة إل جي عن هاتفها الذكي الجديد (إل جي كيو61) LG Q61 الذي يعد الأحدث في سلسلتها من الهواتف المتوسطة المواصفات.

ويقدم هاتف (إل جي كيو61) – المتاح حاليًا في كوريا الجنوبية – شاشة بقياس 6.5 بوصات وبدقة +FHD، وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، وثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير العمق، ورابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة. وعلى ظهر الهاتف أيضًا، هناك حساس البصمة.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى بتردد 2.3 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويأتي الهاتف مع مكبرات صوت إستريو وتقنية DTS-X 3D Surround، وهو متوافق مع معايير المتانة العسكرية MIL-STD 810G، أما بطارية الهاتف فهي تأتي بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة.

ويتوفر الهاتف الجديد باللون الأبيض فقط وبسعر يعادل 300 دولار أمريكي. وسيبدأ بيعه في كوريا اعتبارًا من 29 أيار/ مايو الجاري، ولا معلومات عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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