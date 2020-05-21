 أهم تحديثات ويندوز 10 ومايكروسوفت 356 التي تحتاج إلى معرفتها

عقدت شركة مايكروسوفت مؤتمرها السنوي للمطورين (Microsoft Build 2020) عبر الإنترنت هذا الأسبوع بسبب عمليات الإغلاق وسياسات العزل المنزلي المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

بدأ المؤتمر يوم الثلاثاء وستستمر جلساته حتى اليوم الخميس، وقد ألقى (ساتيا ناديلا) Satya Nadella الرئيس التنفيذي للشركة خطابًا رئيسيًا يوم الثلاثاء، ثم بدأت مسابقة Imagine Cup، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلانات الموجهة للمطورين لمنصات مايكروسوفت المختلفة من ضمنها: ويندوز، وخدمة الحوسبة السحابية Azure و Power BI و Dynamics 365، وFluid Framework، و Project Cortex، و Outlook، و Edge.

قال ساتيا ناديلا: “لقد شهدنا ما يساوي عامين من التحول الرقمي خلال شهرين فقط، وكشركة نحن متحمسون للغاية لترجمة ما تعلمناه إلى ميزات وتحسينات جديدة تساعد عملائنا على البقاء منتجين ومتصلين. وفي الوقت الذي نتكيف فيه جميعًا مع الواقع المتطور، صُممت هذه التجارب لتمكينك من مواصلة العمل بغض النظر عن أي شيء”.

وقد صرح مسؤولون تنفيذيون في الشركة خلال المؤتمر أن التحديثات المصممة لنظام ويندوز 10 و Teams، وتطبيق Lists الجديد ستصل إلى مايكروسوفت 365 قريبًا.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن التغييرات القادمة، وتأثيرها على سير عملك وكيفية استخدام هذه المنصات:

1- Teams:

سيحصل مستخدمو Microsoft Teams – خدمة الدردشة المرئية التي شهدت زيادة كبيرة في الاستخدام أثناء جائحة كورونا – قريبًا على تحسينات في بعض الميزات، مثل: البحث عن التطبيقات والاقتراحات المخصصة لمساعدتك في العثور على التطبيقات الأكثر صلة في متجر Teams. وفي وقت لاحق من هذا العام؛ ستتمكن من فتح التطبيقات في نافذة منفصلة لتسهيل الوصول إليها.

سيصل إلى Teams أيضًا ميزة (القوالب القابلة للتخصيص) Customizable templates خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث تساعدك هذه القوالب على تجاوز خطوة إعداد فريق جديد من البداية، وبدلاً من ذلك تتوفر العديد من القوالب القابلة للتخصيص للاختيار من بينها حسب الغرض من المجموعة، مثل: إدارة الأحداث أو الاستجابة للأزمات.

أصبح تطبيق مايكروسوفت للحجوزات (Microsoft Bookings) متاحًا الآن بشكل عام في Teams، مما يتيح للمؤسسات إدارة الاجتماعات بين الإدارات المتعددة والموظفين والضيوف الخارجيين في أداة جدولة واحدة.

كما ستتيح لك ميزة التوافق مع Skype TX (التي ستُطرح خلال شهر مايو الحالي) وميزة دعم NDI (القادمة في يونيو) استخدام Teams لإنشاء مؤتمرات عبر الإنترنت ومقابلات وجلسات إعلامية وترفيهية وغيرها. وستتمكن أيضًا من مشاركة هذه المؤتمرات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو منصات البث أو مواقع الويب بسهولة.

2- نظام التشغيل ويندوز 10:

خلال جائحة كورونا الحالية؛ يقضي الناس أكثر من 4 تريليونات دقيقة على نظام التشغيل ويندوز 10 شهريًا، وذلك بزيادة 75% عن العام الماضي، وفقًا لما ذكره مسؤولون تنفيذيون في شركة مايكروسوفت.

ومع أكثر من مليار جهاز نشيط شهريًا يعمل بنظام ويندوز 10 الآن، تقدم مايكروسوفت (Project Reunion) أداة تتيح للمطورين الاندماج بسهولة أكبر عبر واجهات برمجة التطبيقات Win32 و UWP، مما يجعل بناء التطبيق أسهل.

كما سيسمح لك نظام ويندوز 10، ومتصفح إيدج بإلغاء تثبيت تطبيقات الويب بالطريقة التي تستخدمها لبرامج ويندوز العادية. وستتمكن أيضًا من إدارة تطبيقات الويب في الإعدادات ومشاركة المحتوى مع تطبيقات الويب بالطريقة التي يمكنك استخدامها مع التطبيقات الأخرى.

3- مايكروسوفت 365:

ستحصل خدمة مايكروسوفت 365 – وهي الخدمة الجديدة للشركة التي تتضمن مجموعة أدوات الإنتاجية والميزات الأخرى في مايكروسوفت أوفيس 365 – على تطبيق جديد يُسمى (قوائم مايكروسوفت) Microsoft Lists خلال هذا الصيف.

سيساعدك هذا التطبيق في مشاركة المعلومات وتتبعها مثل جهات الاتصال والإشعارات من Teams و SharePoint و Outlook، لتنظيم عملك بسهولة حتى تتمكن من متابعة كل ما يهم فريقك.