أبرز 5 عمليات خداع شائعة في إنستاجرام في 2020 وكيفية تجنبها

أصبحت منصة مشاركة الصور (إنستاجرام) Instagram واحدة من أكثر الشبكات الاجتماعية شعبية في العالم خلال فترة قصيرة، ولكن مع هذه الشعبية هناك الكثير من العمليات الاحتيالية المرتبطة بها، ويجب أن تكون على دراية بها لحماية نفسك.

إليك 5 من أبرز عمليات الخداع الشائعة في إنستاجرام وكيفية حماية نفسك منها:

1- المتابعين الوهميين:

المؤثرين في إنستاجرام هم الأشخاص الذين لديهم أعداد متابعين هائلة، وهم قادرون على تحقيق دخل مالي كبير من خلال الترويج للعلامات التجارية في منشوراتهم، لهذا يُركز المحتالون على هذا لإغرائك من خلال تقديم خدمات يمكن أن تعزز عدد متابعيك أو الإعجابات بسرعة.

غالبًا ما تعمل هذه الخدمات كما هو معلن عنها، ولكن العواقب قد تكون وخيمة، حيث تتضمن أسباب هذا الأسلوب السيئ لبناء عدد متابعيك ما يلي:

قد يدفع مقدمو هذه الخدمات لأشخاص حقيقيين لمتابعتك، ولكن مشاركة هؤلاء المتابعين ستكون منخفضة جدًا لأنهم قد يكونوا غير مهتمين بما تنشره.

معظم المتابعين سيكونون من دول غير ناطقة بلغتك.

لعض هذه الحسابات قد تكون مزيفة، ونادرًا ما تشارك أو تستخدم إنستاجرام بشكل نشط.

تقوم المنصة بتضييق الخناق على هذه الحسابات المزيفة، وإذا أُكتشف أنك اشتريت متابعين مزيفين، فقد يكون حسابك في خطر.

كيف تحمي نفسك: لا تستخدم أبدًا الخدمات التي تعد بزيادة سريعة للمتابعين، حيث يتطلب بناء سمعة جيدة في إنستاجرام الكثير من العمل ونشر المحتوى الجيد باستمرار.

2- صور الحسابات المخادعة:

يحاول المحتالون الإيقاع بضحاياهم من خلال إنشاء حسابات مزيفة بصورة ملف شخصي لأحد المشاهير لمزيد من الجذب والإيقاع بضحاياهم، ومن ثم إذا كنت تشك في مدى مصداقية الحساب الذي يتواصل معك بسبب الصورة، فيمكنك محاولة التحقق من ذلك بعدة منها:

قم بإجراء بحث عن الصورة في صور جوجل لمعرفة مصدرها الأصلي.

إبحث عن الشخص المشهور في إنستاجرام للتأكد من عدم وجود حساب آخر موثق له، وإذا وجدت له حساب موثق فهذا يعني أن الشخص الآخر ينتحل شخصيته.

إذا أُرسل لك بريدًا إلكترونيًا، فأبحث عن عنوان البريد الإلكتروني على جوجل لمعرفة إذا كان هناك شكوى منه من مستخدمي إنستاجرام الآخرين.

كيف تحمي نفسك: في حين أنه قد يكون من الممتع أن تتعرف على شخص جديد وشهير في مجاله، إلا أنه يجب عليك ألا تثق أبدًا في أي شخص يُراسلك حتى تتأكد أنه فعلًا شخص حقيقي وليس شخص آخر ينتحل شخصيته.

3- عمليات الخداع المالية:

واحدة من أحدث عمليات الاحتيال المالية في إنستاجرام هي قيام المحتالين بإغراء المستخدمين لإرسال أموال وإيهامهم باستثمارها لهم.

كيف تحمي نفسك: يجب عليك اتباع القاعدة التي تقول إذا كان هناك شيء يبدو جيدًا لدرجة أنه يصعب تصديقه، فعادة ما سيكون خدعة، لذا لا ترسل أبداً أموالك إلى هؤلاء المحتالين.

4- عمليات التصيد الاحتيالي:

الطريقة التي تعمل بها عمليات الاحتيال في إنستاجرام هي إرسال بريد إلكتروني إليك يبلغك أن حسابك في إنستاجرام في خطر وعليك تسجيل الدخول لحمايته، مع رابط يجب النقر عليه لنقلك إلى صفحة تسجيل دخول مزيفة للمنصة مُصممة لتبدو أصلية.

كيف تحمي نفسك: لا تتفاعل أبدًا مع رسالة من هذا النوع مباشرة من بريدك الإلكتروني، افتح دائمًا حساب إنستاجرام في متصفح الإنترنت، وقم بتسجيل الدخول، وتحقق من أي رسائل في حسابك، إذا لم تجد شيء فتأكد أن الرسالة الإلكترونية هي محاولة لسرقة معلوماتك الشخصية.

5- الإعلانات التجارية المضللة والكاذبة:

عندما يتعلق الأمر بالإعلانات في إنستاجرام، فستجد أن هناك عدد غير قليل من الإعلانات المضللة أو الكاذبة، حيث تأتي معظمها في شكل إعلانات لمنتجات منخفضة الجودة لإغراء المستخدمين لشرائها.

كيف تحمي نفسك: التزم بشراء المنتجات من العلامات التجارية أو الشركات المعروفة.