نصائح تكنولوجية

5 تطبيقات للتحقق من مواصفات هاتف أندرويد بسهولة

5 تطبيقات تساعدك في معرفة مواصفات هاتف أندرويد
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مع وجود العديد من هواتف أندرويد الذكية التي تأتي بمواصفات مختلفة، قد يكون من الصعب معرفة كل شيء عنها، لذا يمكنك الاستعانة بتطبيق مخصص يقدم لك تقرير بمواصفات هاتفك الذكي مثل: معرفة سعة التخزين المتاحة، أو مدى سرعة اتصالك الخلوي، أو سعة ذاكرة الوصول العشوائي لديك، وغيرها من المواصفات الأخرى.

إليك 5 تطبيقات تساعدك في معرفة مواصفات هاتف أندرويد:

1- تطبيق Inware:

يتيح لك تطبيق Inware معرفة مواصفات هاتفك بالتفصيل من خلال تقرير مبسط ومرتب، بالإضافة إلى وقت تشغيل الهاتف الحالي، وأي تصحيحات أمان قمت بتثبيتها، وتفاصيل عن  الشاشة مثل: الدقة والحجم ونسبة العرض إلى الارتفاع.

بالإضافة إلى تفاصيل عن وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي، ومعلومات عن كاميرا الهاتف، وتفاصيل عن شبكة الاتصال، كما يتيح لك تخصيص السمة وتغييرها لتتناسب مع احتياجاتك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

2- تطبيق Device Info HW:

يقدم لك هذا التطبيق معلومات تفصيلية عن مكونات هاتفك،ابتداءً من الشاشة وكيفية اختبار سلامتها مرورًا بالكاميرا، ووحدة المعالجة المركزية وسرعتها، وسعة ذاكرة الوصول العشوائي ونوعها، والشاحن، والواي فاي والبطارية، وحتى ميزة (الاتصال القريب المدى) NFC إذا كان هاتفك يدعمها.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

3- تطبيق Geekbench:

يوفر التطبيق مجموعة شاملة من الاختبارات المصممة لقياس أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات للهاتف بسرعة، ويقدم تقارير سهلة القراءة والفهم، مما يعطيك لمحة عن أداء هاتفك وسرعته.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- تطبيق My Device – Device Info:

تطبيق قوي ولكنه بسيط يتيح لك معرفة جميع التفاصيل الأساسية حول هاتفك، حيث يمكنك معرفة المواصفات الأكثر شيوعًا، مثل: الشركة المصنعة للهاتف، والرقم التسلسلي، ودقة الشاشة، وتاريخ إصدار نظام التشغيل وهل هاتفك يدعم الحصول على التحديثات أم لا، وعرض أي أجهزة استشعار مثبتة على الهاتف، بالإضافة لمعلومات تفصيلية عن البطارية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

5- تطبيق DevCheck:

يقدم لك هذا التطبيق جميع المعلومات التي تحتاجها حول هاتفك ونظام التشغيل بطريقة واضحة ودقيقة، بالإضافة لإمكانية معرفة سعة ذاكرة الوصول العشوائي أو وحدة المعالجة المركزية التي تُستخدم في الوقت الفعلي مباشرة داخل التطبيق، وعرض مدى سرعة اتصالك بشبكة الإنترنت في الوقت الفعلي.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

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