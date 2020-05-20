أجهزة محمولة

هونر تعلن رسميًا عن هاتف Honor X10 5G

هونر تعلن رسميًا عن هاتف Honor X10 5G
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أعلنت (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – اليوم الأربعاء عن هاتفها الذكي (هونر إكس10 5جي) Honor X10 5G ليكون أول هاتف من هواتف سلسلة (إكس) في دعم شبكات الجيل الخامس.

ويحتوي (هونر إكس10 5جي) معالجًا من نوع (كيرين 820) Kirin 820، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم MagicUI 3.1.1، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع IPS LCD بلا أي قطع، إذ إن كاميرته الأمامية منبثقة، وتأتي الشاشة بقياس 6.63 بوصات وبدقة +FHD مع معدل تحديث قدره 90 هرتز. وعلى ظهر الهاتف، هناك 3 كاميرات خلفية بدقة 40 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجابكسل.

ويقدم (هونر إكس10 5جي) – الذي يأتي مع حساس البصمة ضمن زر على جانب الهاتف – بطارية بسعة 4,300 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط.

ويأتي الهاتف بأربعة ألوان: الأزرق، والأسود، والفضي، والبرتقالي، وذلك بسعر يعادل 270 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 312 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 340 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت.

يُذكر أن الهاتف متاح الآن للطلب في الصين، على أن تبدأ المبيعات اعتبارًا من 26 أيار/ مايو الجاري. ولا معلومات عن موعد طرح الهاتف في الأسواق العالمية.

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