لماذا يجب عليك الحصول على إصدار iOS 13.5 الآن؟

أطلقت آبل للتو تحديثها المهم للغاية لنظام التشغيل iOS 13.5 لجهاز آيفون، حيث تشير ملاحظات الإصدار iOS 13.5 الرسمية إلى أن هذا التحديث سيزيل التأخير الذي يظهر قبل رؤية حقل رمز المرور على أجهزة آيفون مع Face ID عندما يكتشف أنك ترتدي قناع وجه، مما يسمح لك بكتابة رمز المرور على الفور، كما توضح الملاحظات أيضًا إطار عمل تطبيقات تتبع جهات الاتصال.

إن التعرف على قناع الوجه في هواتف آيفون يعتبر ميزة مهمة لأصحاب هواتف آيفون، حيث كان يشكل قناع الوجه (الكمامة) إزعاجًا كبيرًا خلال الشهرين الماضيين، وفي حين أن ميزة (Face ID) متقدمة وآمنة إلا إنها لا تتعامل مع أقنعة الوجه بشكل جيد على الإطلاق، هذا يعتبر أمرًا محبطًا عندما تمتلك أحد أغلى الهواتف المحمولة في العالم.

الآن يتيح إصدار iOS 13.5 القدرة على إدخال رمز المرور من البداية، حيث يجنبك الفشل الغريب في (Face ID) مرتين للوصول إلى شاشة رمز المرور عند إلغاء قفل هاتفك أو شراء شيء ما باستخدام Apple Pay، الأمر الذي يجعل iOS 13.5 يسهل الحياة قليلًا أثناء ارتداء قناع الوجه.

iOS 13.5 يقوم بتشغيل تطبيقات تتبع جهات الاتصال:

تطلق آبل اسم (إشعارات التعرض) رسميًا في تحديث iOS 13.5، حيث قامت الشركة بالتعاون مع جوجل على إظهار واجهة برمجة تطبيقات تتبع جهات الاتصال، حيث سيسمح هذا الأمر للحكومات ووكالات الصحة العامة بتطوير تطبيقات تنبهك إذا اتصلت بشخص أثبت فيما بعد أنه مصاب بفيروس كورونا (Covid-19).

تطبيقات تتبع جهات الاتصال الفعلية ليست ضمن نظام التشغيل iOS 13.5 حتى الآن، لكن آبل و جوجل أعلنتا أن 22 دولة عبر القارات الخمس طلبت الوصول إلى واجهة (API) وحصلت على الوصول، مع تأكيدهما على أن كل شيء يتم القيام به لحماية خصوصية المستخدم.

تستخدم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بإشعارات التعرض تقنية البلوتوث المنخفضة الطاقة، وليس الواي فاي أو وسائل أخرى يمكن تحديدها، كما تعمل الشركات على جعل إنشاء مسار (ورقي رقمي) مستحيلًا، على الرغم من أن دعاة الخصوصية لا يزال لديهم مخاوف.

قالت آبل و جوجل أيضًا إنه لا توجد خطط لاستخدام هذا الأمر بخلاف الوباء الحالي.