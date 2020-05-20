كيف تساعدك حلول التخزين WD BLACK على تحسين أداء الألعاب؟

تطورت الألعاب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث يمكنك الآن لعب ألعاب بدقة 4K و 8K، أو لعب ألعاب الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وكذلك اللعب عبر شاشات ثانوية، وبالتالي ازداد حجم الألعاب المشهورة. حيث يوجد الآن الكثير من الألعاب الجديدة التي يتجاوز حجمها 100 جيجابايت، ولكن المشكلة أن منصات الألعاب والحواسيب المخصصة للألعاب تأتي بسعة تخزين محدودة تتراوح عادةً من 500 جيجابايت إلى 1 تيرابايت.

وتزداد المشكلة حدة عندما ترغب في لعب ألعاب مثل: Halo 5، و Red Dead Redemption 2، و Gears Of War 4، و Final Fantasy XV على منصة Xbox One أو PlayStation 4 ذات سعة تخزين 500 جيجابايت، حيث تصل مساحة كل لعبة على حدة إلى 100 جيجابايت، لذلك تستهلك كل واحدة من هذه الألعاب أكثر من 20% من مساحة وحدة التخزين للمنصة.

من جهة أخرى، يشجع البقاء في البيت بسبب جائحة كورونا العالمية اللاعبين على قضاء ساعات أمام منصات اللاعب، ويزيد عليه شهر الرمضان والذي يكثر فيه تجارب الألعاب الجديدة. كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى استهلاك طاقات التخزين واستهلاكها بسرعة.

ونتيجة لذلك، يجب عليك حذف بعض الألعاب القديمة لإفساح المجال للألعاب الجديدة، كما ستواجه أيضًا مشكلات أخرى مثل: أوقات تحميل أطول، وسرعات تنزيل أبطأ مما يؤثر على أداء الألعاب.

وللتغلب على كل ذلك؛ تقدم شركة (ويسترن ديجيتال) Western Digital حلول تخزين جديدة تحت اسم (WD_BLACK) مصممة للحواسيب ومنصات الألعاب، لزيادة السعة التخزينية واستيعاب المزيد من الألعاب، بالإضافة إلى تحسين تجربة اللعب.

أطلقت شركة ويسترن ديجيتال 6 حلول تخزينية جديدة للمستخدمين في الشرق الأوسط، وتشمل الحلول الستة الجديدة وسيط تخزين من نوع (SSD) لتوفير سرعات استجابة عالية، ومحركات أقراص من نوع (HDD) ذات سعات ضخمة لحل كل مشكلات التخزين سواء عند اللعب من خلال حاسوبك أو منصات الألعاب PS4 و Xbox One، وهي كالتالي:

محرك أقراص WD_BLACK P50 Game Drive SSD.

محرك أقراص WD_BLACK D10 Game Drive.

محرك أقراص 10WD_BLACK P.

محرك أقراص WD_BLACK D10لجهاز Xbox One.

محرك أقراص WD_BLACK P10 لجهاز Xbox One.

محرك أقراص محرك أقراص WD_BLACK SN750 NVMe SSD.

كيف تساعدك حلول تخزين (WD_BLACK) الجديدة من ويسترن ديجيتال على تحسين أداء الألعاب؟

عند اختيار القرص الصلب المناسب، يجب أن تضع في اعتبارك عدة عوامل منها: السعة التخزينة التي تحتاج عليها، وسرعة نقل البيانات، وكذلك السعر المناسب، وكل ذلك تقدمه لك ويسترن ديجيتال في حلول التخزين (WD_BLACK).

1- سعات تخزينية ضخمة:

يأتي محرك الأقراص ( WD_BLACK P50 ) من نوع (SSD) بثلاث خيارات من حيث سعة التخزين وهي: 500 جيجابايت، أو 1 تيرابايت، أو 2 تيرابايت.

يتوفر محرك الأقراص ( WD_Black D10 ) من نوع (HDD) بسعة تخزينية 8 تيرابايت، تتيح لك حفظ ما يصل إلى 200 لعبة وحفظ تسجيلات اللعب.

يأتي محرك الأقراص الخارجي ( WD_BLACK P10 ) من نوع (HDD) بثلاث خيارات من حيث سعة التخزين وهي: 2 أو 4 أو 5 تيرابايت، تتيح لك حفظ ما يصل إلى 125 لعبة.

12 تيرابايت تتيح لك تخزين مجموعة كبيرة من ألعاب Xbox One تصل إلى 300 لعبة. يتوفر محرك أقراص ( WD_BLACK D10 ) المخصص لجهاز Xbox One بسعة تخزينية12 تيرابايت تتيح لك تخزين مجموعة كبيرة من ألعاب Xbox Oneتصل إلى 300 لعبة.

يأتي محرك الأقراص ( WD_Black P10 ) المخصص لجهاز Xbox One بثلاث خيارات من حيث سعة التخزين وهي: 1 أو 3 أو 5 تيرابايت، تتيح لك حفظ ما يصل إلى 125 لعبة.

يأتي محرك الأقراص ( WD_BLACK SN750 NVMe SSD ) بثلاث خيارات من حيث سعة التخزين وهي 250 جيجابايت، 500 جيجابايت، 1 أو 2 تيرابايت.

2- السرعة:

تُعتبر السرعة هي ثاني أهم ميزة يجب أن تضعها في اعتبارك عند اختيار محرك الأقراص. فلا أحد يرغب في قضاء وقت طويل في انتظار نقل البيانات. تقدم ويسترن ديجيتال في حلول التخزين WD_BLACK سرعات عالية تصل إلى 2000 ميجابايت / الثانية لأول مرة في مجال الألعاب.

يحقق محرك الأقراص (WD_BLACK P50) التوازن المثالي بين السرعة والأداء، وسواء كنت تتطلع إلى تعزيز استجابة نظامك بشكل عام أو تقليل أوقات التحميل، فإن تقنية SSD المتقدمة ستساعد على زيادة سرعة أداء حاسوبك أو منصة الألعاب الخاصة بك بفضل سرعتها العالية التي تصل إلى 2000 ميجابايت / الثانية.

يتميز محرك الأقراص (WD_BLACK D10) بسرعات تصل إلى 250 ميجابايت / الثانية عند 7200 دورة في الدقيقة، كما يتميز بتقنية تبريد نشطة مدمجة للمساعدة في الحفاظ على الظروف الحرارية وتقليل مخاطر التوقف للحصول على تجربة لعب محسنة.

يوفر محرك الأقراص الخارجي (WD_BLACK P10) سرعات تصل إلى 140 ميجابايت / الثانية.

يتميز محرك أقراص (WD_BLACK D10) المخصص لجهاز Xbox One بسرعات تبلغ 250 ميجابايت / الثانية عند 7200 دورة في الدقيقة، كما يتميز بتقنية تبريد نشطة مدمجة للمساعدة في الحفاظ على الظروف الحرارية.

أما محرك الأقراص (WD_BLACK P10) المخصص لجهاز Xbox One فيوفر سرعات تصل إلى 130 ميجابايت / الثانية.

في حين يوفر محرك الأقراص (WD_BLACK SN750 NVMe SSD) المخصص لأجهزة الحاسوب سرعات تصل إلى 3,470 ميجابايات/ثانية.

3- سهولة التوصيل:

يتميز محرك أقراص (WD_BLACK P50) بأنه يتضمن منفذ (USB 3.2 gen 2×2)، مع سرعة تصل إلى 2000 ميجابايت / الثانية، – وهو الأول من نوعه في مجال الألعاب – مما يجعله متوافقًا مع الأجهزة والمكونات والملحقات الجديدة لسنوات قادمة.

يأتي محرك (WD_BLACK D10) مزودًا بمنفذي شحن USB Type-A بقدرة 7.5 واط لتسهيل عملية شحن معدات الألعاب وملحقاتها.

يأتي محرك الأقراص (WD_BLACK P10) مزودًا بمنفذ (USB 3.2 Gen 1).

يأتي محرك أقراص (WD_BLACK D10) المخصص لجهاز Xbox One مزودًا بمنفذي شحن USB Type-A بقدرة 7.5 واط لتسهيل عملية شحن معدات الألعاب أو الملحقات.

يأتي محرك الأقراص (WD_BLACK P10) المخصص لجهاز Xbox One مزودًا بمنفذ (USB 3.2 Gen 1).

يأتي محرك الأقراص (WD_BLACK SN750 NVMe SSD) مزوداً بمفذ (M.2)

4- السعر والضمان:

يتراوح سعر محرك الأقراص (WD_BLACK P50) بين 784 إلى 2249 درهمًا إماراتيًا، ويأتي مع ضمان محدود لمدة خمس سنوات.

يتوافر محرك الأقراص (WD_BLACK D10) بسعر 899 درهمًا إماراتيًا، ويأتي مع ضمان محدود لمدة ثلاث سنوات.

يتراوح سعر محرك الأقراص (WD_BLACK P10) بين 349 و549 درهمًا إمارتيًا، ويأتي مع ضمان محدود لمدة ثلاث سنوات.

يتوافر محرك الأقراص (WD_BLACK D10) المخصص لجهاز Xbox One بسعر 1028 درهمًا إماراتيًا، ويأتي مع ضمان محدود لمدة ثلاث سنوات.