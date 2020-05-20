كيفية إعداد تطبيق البريد الإلكتروني في نظام ويندوز 10

يعتبر استخدام تطبيق البريد الإلكتروني المدمج في نظام التشغيل ويندوز 10 عملية سهلة للغاية، كما أنها طريقة أكثر ملاءمة بدلًا من تسجيل الدخول إلى بريدك الإلكتروني عبر متصفح الويب، وذلك لعدة أسباب أهمها القدرة على الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني السابقة من خلال الحاسوب حتى عندما لا يوجد اتصال بالإنترنت.

إذا قمت للتو بالانتقال إلى نظام التشغيل ويندوز 10 أو قررت أن الوقت قد حان لاستخدام تطبيق البريد المضمّن في نظام التشغيل ويندوز 10، فإليك الخطوات اللازمة القيام بذلك:

انقر على زر (ابدأ) Start بجوار مربع البحث لإظهار القائمة الرئيسية.

اضغط على أيقونة تطبيق البريد الإلكتروني في القائمة.

انقر على خيار (إضافة حساب) Add Account.

اختر نوع الحساب الذي تريد إضافته.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر على (تم) Done.

بالنسبة لمعظم حسابات البريد الإلكتروني، هذا كل ما عليك القيام به، وإذا كنت ترغب في إضافة أكثر من حساب واحد إلى التطبيق، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر (الإعدادات) Settings، وهو رمز الترس أسفل قائمة الخطوط الثلاثية.

بعد تشغيل تطبيق البريد، اضغط على خيار (إدارة الحسابات) Manage Accounts، لإضافة المزيد.

إذا كنت تحاول إعداد عنوان بريد إلكتروني خاص بالعمل، فيجب عليك الاتصال بقسم الدعم في شركتك للحصول على معلومات خادم البريد الإلكتروني الخاص بالشركة.

تطبيقات البريد الإلكتروني الخارجية:

يمكن أن يكون تطبيق البريد الإلكتروني رائعًا إذا كنت ترغب فقط في إرسال الرسائل واستلامه، ولكن هناك الكثير من تطبيقات البريد الإلكتروني الأخرى التي تستحق التجربة أيضًا والتي تتيح لك المزامنة وتأجيل الإرسال وغيرها من الميزات الأخرى.

1- تطبيق Mailbird:



يعتبر Mailbird أحد أكثر بدائل البريد الإلكتروني شهرة، ويتيح لك ربطه بتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل: فيسبوك، وتويتر، وواتساب، والعديد من الخدمات الأخرى، كما يتيح لك تأجيل إرسال رسائل البريد الإلكتروني، بحيث يمكنك مراجعتها قبل الإرسال، بالإضافة لميزة الرد المضمنة التي تسمح لردودك بالظهور عند الرد على بريد إلكتروني فردي.

2- تطبيق Postbox:

يعد تطبيق Postbox أيضًا بديلاً رائعًا لتطبيق البريد المدمج في ويندوز 10، حيث يمكنك إقرانه مع حسابات البريد الإلكتروني مثل: جيميل، وياهوو، وكذلك حسابات POP و IMAP، ويتيح لك تجميع العديد من الحسابات المختلفة في مجموعات، بالإضافة لإتاحة تصفية البريد الإلكتروني باستخدام الوسوم، وقوالب توقيع البريد الإلكتروني، ودعم الرموز التعبيرية.