كل ما تحتاج إلى معرفته عن خدمات يوتيوب المتعددة

كل ما تحتاج إلى معرفته عن خدمات يوتيوب المتعددة

ظهر خلال عام 2005 موقع استضافة فيديو على شبكة الإنترنت يُسمى (يوتيوب) YouTube وأتاح للمستخدمين تحميل الفيديوهات ومشاهدتها بشكل مجاني تمامًا، وقد حقق الموقع انتشارًا كبيرًا بين المستخدمين، وأصبح الموقع الترفيهي الأول للجميع.

ولكن بعد عام واحد فقط وبالتحديد في 2006 استحوذت شركة جوجل على الموقع، وطورت العديد من الخدمات الفرعية به، مثل: YouTube Music و YouTube Premium و YouTube Originals و YouTube Music Premium.

سنستعرض اليوم كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذه الخدمات:

YouTube: يوتيوب هي خدمة بث الفيديو الأساسية المتوفرة لجميع أنظمة التشغيل، وهي مجانية لا تتطلب أي اشتراك لمشاهدة المحتوى، ويُنشر على الموقع 500 دقيقة جديدة تقريبًا من المحتوى كل دقيقة وهو موقع البث الأكثر شعبية على الإطلاق.

YouTube Premium: خدمة اشتراك بميزات محسنة، وتتضمن الميزات التي تقدمها: إمكانية تشغيل المحتوى في الخلفية على الأجهزة المحمولة، وتنزيل مقاطع الفيديو لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال، بالإضافة إلى عدم وجود الإعلانات.

YouTube Music: كانت الخدمة في السابق مجرد فرع من موقع يوتيوب، وتحتوى فقط على مقاطع الفيديو الموسيقية، ولكنها الآن تطورت لتصبح خدمة بث موسيقى مستقلة.

YouTube Music Premium: هي خدمة تعتمد عل الاشتراك مخصصة لخدمة يوتيوب ميوزيك، وتدعم إمكانية تشغيل المحتوى في الخلفية على الأجهزة المحمولة، وتنزيل المقاطع لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال، بالإضافة إلى عدم وجود الإعلانات.

YouTube Originals: تحتوي الخدمة على مجموعة من المحتوى المرئي الحصري، وفي السابق كانت تتطلب اشتراكًا لمشاهدتها، ولكنها أصبحت مجانية في أواخر عام 2019.

قد يبدو الأمر مربكًا لك، وللتبسيط أكثر فإن يوتويب هي الخدمة الرئيسية لبث المحتوى المرئي، بينما خدمة يوتيوب بريميوم تقدم المحتوى نفسه ولكن بميزات أفضل وخطط اشتراك مدفوعة.

أما يوتيوب ميوزيك وميوزيك بريميوم عبارة عن خدمتان منفصلتان لبث المحتوى الموسيقي فقط، بالإضافة لوجود فروع أخرى وهي: (يوتيوب كيدز) YouTube Kids الموجهة للأطفال، والخدمة الخاصة بشاشات التلفاز (يوتيوب تي في) YouTube TV.

الأسعار وخطط الاشتراك:

تُعتبر خطط الاشتراك في خدمة YouTube Premium مرتفعة الثمن بعض الشيء، حيث تبدأ من 12.99 دولارًا شهريًا للمستخدم الواحد، و 17.99 دولارًا شهريًا للخطة العائلية التي تضم خمسة أشخاص بالإضافة للمشترك الأساسي نفسه.

بينما تعتبر خدمة YouTube Music Premium جزءًا من عضوية YouTube Premium، وبالرغم من ذلك يمكنك الاشتراك في الخدمة بمفردها مقابل 9.99 دولارات شهريًا لمستخدم واحد و 14.99 دولارًا شهريًا للخطة العائلية.

كيف تحصل على الصفقة الأفضل؟

من الواضح أن خطة الاشتراك في YouTube Premium تعتبر أفضل صفقة، حيث تتضمن محتوى خالٍ من الإعلانات لكل من يوتيوب الأساسي و YouTube Music جنبًا إلى جنب مع YouTube Kids، ومن ثم يمكنك الوصول إلى خدمتان باشتراك واحد بالإضافة إلى الميزات الأخرى مثل: مشاهدة المحتوى بدون إعلانات، وتنزيل الفيديوهات.

أما إذا كنت تستخدم يوتيوب لبث الموسيقى فقط، ففي هذه الحالة، سيكون مبلغ 9.99 دولارات في الشهر هو الأفضل لك.