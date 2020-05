ترشيحات بيل جيتس: 8 كتب يمكنك قراءتها أثناء البقاء في المنزل

يُعرف بيل جيتس بحبه الشديد للقراءة لدرجة أنه يتنقل طول الوقت بحقيبة بها كتب، وفي الفترة الأخيرة عُرض فيلم وثائقي عبر منصة نتفليكس بعنوان (Inside Bill’s Brain) يتناول حرب جيتس على الأوبئة، ولكي يتمكن من إدارة هذه الحرب بنجاح راجع كمًا هائلًا من المراجع العلمية والتقارير السنوية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وقد أشار معدُّو الفيلم إلى أن جيتس من القلة الذين يقرؤون بإسهاب التقارير الصحية والتنموية، وبالرغم من أن هذه التقارير تسبب الملل إلا أنه يستمتع بها جدًا ويقوم بتحليلها لبناء توقعاته لما هو قادم.

يشتهر بيل جيتس بترشيحاته الميزة للكتب منذ سنوات مثل: قائمة أفضل كتب العام، أو ترشيحات للقراءة في الصيف، وغيرها، وقد أعلن هذا العام عن قائمة تضم 5 كتب مقترحة لقراءتها هذا الصيف تساعد في تعلم كيفية التعامل مع المواقف الصعبة خاصةً في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يعاني منه العالم.

يقول بيل جيتس: “معظم محادثاتي واجتماعاتي هذه الأيام تدور حول (COVID-19) وكيف يمكننا التغلب عليه. ولكن غالبًا ما يسألني الناس عما أقرأه وأشاهده إما لأنهم يريدون معرفة المزيد عن الأوبئة، أو لأنهم يبحثون عن التسلية. ويسعدني دائمًا التحدث عن الكتب والبرامج التلفزيونية الرائعة”.

إليك 5 كتب لقراءتها خلال صيف 2020:

1- كتاب (الاختيار) The Choice:

يُعتبر كتاب (الاختيار) The Choice للدكتورة إديث إيفا إيجر جزءً من مذكراتها حيث تسرد فيه تجربتها الخاصة الصعبة في معسكر الاعتقال النازي (أوشفيتز)، كانت إيجر تبلغ من العمر ستة عشر عامًا فقط عندما أُرسلت هي وعائلتها إلى أوشفيتز.

وبعد أن نجت من أهوال لا تصدق، انتقلت إلى الولايات المتحدة وأصبحت معالجة تساعد الآخرين على التعافي من جميع أنواع الصعاب، حيث إن تجربتها الفريدة منحتها خبرة مذهلة، ويعتقد جيتس أن الكثير من الناس سيجدون فائدة كبيرة الآن من اقتراحاتها حول كيفية التعامل مع المواقف الصعبة.

2- رواية (سحابة الأطلس) Cloud Atlas:

سحابة الأطلس (Cloud Atlas) هي رواية من تأليف ديفيد ميتشل. يقول جيتس عنها: “هذه الرواية من النوع الذي يجعلك تفكر بها وتتحدث عنها لفترة طويلة بعد الانتهاء منها، فمن الصعب قليلاً تفسير المؤامرة، لأنها تتضمن ستة قصص مترابطة متفرقة على مدى قرون، ولكن إذا كنت في حالة مزاجية لحكاية مقنعة حقًا حول أفضل ما في البشرية وأسوأها، أعتقد أنك ستجد نفسك منغمسًا فيها”.

حصدت هذه الرواية الكثير من الجوائز وقد وصلت للقائمة القصيرة للبوكر في عام 2004، كما أنها تحولت لفيلم سينمائي بالعنوان نفسه من بطولة توم هانكس عام 2012.

3- كتاب (رحلة العمر) The Ride of a Lifetime:

يقول بيل جيتس عن رحلة العمر (The Ride of a Lifetime) الذي كتبه (روبرت إيجر) إنه أحد أفضل كتب الأعمال التي قرأها منذ عدة سنوات، حيث يوثق هذا الكتاب تجربة إيجر كمدير لشركة والت ديزني خلال 15 عامًا وكيف تمكن من جعلها أكبر شركة إنتاج سينمائي في العالم، بالإضافة إلى تقديمه دروسًا في كيفية قيادة الشركات.

فسواء كنت تبحث عن رؤى تجارية أو مجرد قراءة مسلية، فغالبًا ستستمتع بقصصه حول الإشراف على ديزني خلال فترة من الفترات الأكثر تحولًا في تاريخها.

4- كتاب الإنفلونزا الكبرى (The Great Influenza):

رشح جيتس كتاب الإنفلونزا الكبرى (The Great Influenza) للكاتب جون إم. باري، بسبب جائحة كورونا التي يعاني العالم منها الآن، حيث يقدم لك هذا الكتاب كل المعلومات التي تحتاج لمعرفتها عن جائحة الإنفلونزا الإسبانية التي أصابت العالم في عام 1918، والتي تُعتبر أكثر الأوبئة فتكًا في تاريخ البشرية.

يقول جيتس: “على الرغم من أن عام 1918 كان وقتًا مختلفًا جدًا عن اليوم، فإن جائحة الإنفلونزا الكبرى تُعتبر تذكيرًا جيدًا بأننا ما زلنا نتعامل مع العديد من التحديات نفسها”.

5- كتاب اقتصاديات جيدة للأوقات الصعبة:

كتاب اقتصاديات جيدة للأوقات الصعبة (Good Economics for Hard Times) بقلم أبهيجيت ف. بانيرجي وإستر دوفلو اللذان فازا بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية العام الماضي.

ويقول جيتس: “هما اثنان من أذكى الاقتصاديين الذين يعملون اليوم. ولحسن حظنا، إنهما جيدان أيضًا في تسهيل العلوم الاقتصادية لتكون في متناول الشخص العادي. حيث يتناول كتابهم الجديد تأثير عدم المساواة والانقسامات السياسية والديون على الاقتصاد”.

كتب أخرى تستحق القراءة:

1- كتاب دليل Headspace للتأمل والتركيز:

يقول جيتس عن كتاب (دليل Headspace للتأمل والتركيز) بقلم أندي بوديكومب إنه السبب في تغيير فكرته عن ممارسة التأمل، حيث كان متشككًا في التأمل وأثره لسنوات ولكنه الآن يقوم بممارسته قدر المستطاع نحو ثلاث مرات في الأسبوع للتخلص من التوتر وإعادة التركيز.

2- كتاب رقصة القمر مع آينشتاين:

يحكي كتاب رقصة القمر مع آينشتاين (Moonwalking with Einstein) عن قصة كاتبه جوشوا فوير الصحفي الذي ذهب لتغطية بطولة العالم للذاكرة، وانتهى به الأمر أن أصبح مهووسًا بأسرارها ليستمر في التدرّب على تقنيات الذاكرة لعام كامل، ويخوض رحلة مثيرة للاهتمام، حتى يعود للبطولة ولكن كمتنافس فيها وليس كصحفي. لذلك سيكون كتابًا مفيدًا إذا كنت تتطلع إلى العمل على مهارة جديدة.

3- كتاب جنتلمان في موسكو:

جنتلمان في موسكو (A Gentleman in Moscow) هي رواية للكاتب الأمريكي أمور تاولز، رواية رائعة وممتعة بالفعل حيث ستعيش مع بطل الرواية (الكونت ألكسندر إلييتش روستوف) الذي يعيش في وضع مشابه لما نعيشه حاليًا، لا يستطيع مغادرة المبنى الذي يعيشه ليس بسبب وباء عالمي مثل الذي نواجه الآن، ولكن بسبب حكم قضائي بالإقامة الجبرية في فندق. بينما تعيش روسيا عقودًا من الاضطرابات العنيفة.

يمكنك أيضًا مشاهدة السلسلة التي تحمل اسم (الوباء: كيفية منع تفشي الأوبئة) Pandemic: How to Prevent an Outbreak على منصة نتفليكس، وتدور أحداثها حول أربعة أشخاص يعملون بجد في مناطق مختلفة من العالم لمنع الأوبئة.

لا تركز الحلقات على فيروس كورونا ولكن على الإنفلونزا، وستساعدك على فهم ما يقوم به الأطباء والباحثون وعمال الإغاثة الآن لمنع تفشي الوباء الحالي.