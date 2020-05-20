بطاقات SD Express تحصل على دفعة هائلة في السرعة

أعلنت SD Association، المجموعة التي تضع معايير لبطاقات الذاكرة، عن حصول بطاقات الذاكرة SD Express على زيادة هائلة في سرعتها القصوى من خلال مواصفات SD Express 8.0 الجديدة، بحيث من المفترض أن تصل سرعات نقل بطاقات SD Express الآن إلى 3940 ميجابايت في الثانية.

ومع استمرار نمو أحجام الملفات، فمن المهم مواكبة التخزين لهذا الأمر، وخاصة التخزين القابل للإزالة، وبالرغم من أن المعيار لا يزال يستخدم بروتوكول (NVMe Express)، لكنه يستفيد من اتصال (PCIe 4.0) ذي المسارين للحصول على المزيد من النطاق الترددي.

وستكون بطاقات SD Express الجديدة المعتمدة على مواصفات SD Express 8.0 أسرع بنحو أربعة أضعاف السرعة التي يحصل عليها المستخدم من بطاقة SD Express الحالية (985 ميجابايت في الثانية).

كما أن المواصفات الجديدة تشكل قفزة هائلة في السرعة مقارنةً بأسرع بطاقات (UHS-III SD) المتوفرة اليوم (624 ميجابايت في الثانية).

ومع ذلك، فإن السرعة الجديدة لبطاقات SD Express تتطلب قارئ بطاقات يدعم مسارين (PCIe 4)، وإلا ستنخفض سرعة النقل إلى النصف، أي نحو 1920 ميجابايت في الثانية، عند استخدام (PCIe 3).

وعلاوة على ذلك، تقول SD Association إن مواصفات SD Express الجديدة ستكون متاحة عبر مجموعة من البطاقات، من ضمنها (SDHC) و (SDXC) و (SDUC).

والسبب وراء أهمية ذلك هو أنه مع ظهور أجهزة تلفاز وكاميرات وهواتف بدقة يمكنها التقاط صور ومقاطع فيديو 4K و 8K، فقد أصبح من المهم بشكل متزايد أن يكون هناك وحدة تخزين قابلة للإزالة بسعة كافية وسرعات نقل مناسبة لتخزين تلك البيانات بشكل صحيح.

وفي حين أن SD Association قد أعلنت رسميًا عن SD Express 8.0، فإن البطاقات التي تدعم المعيار الجديد قد لا تكون متاحة لبعض الوقت، حيث يستغرق صانعو بطاقات SD، مثل سوني وسامسونج، بعض الوقت لتطبيق مواصفات SD Express 8.0 في بطاقات SD Express الجديدة.