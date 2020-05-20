أدى انتشار فيروس فيروس كورونا المستجد إلى اعتماد مكالمات الفيديو كوسيلة للتواصل بين مختلف شرائح المجتمع ولحل جميع القضايا العالقة في العمل أو المحكمة، حيث قامت المحكمة العليا في سنغافورة، أول محكمة نعلم عنها، بإصدار أول حكم إعدام باستخدام برنامج Zoom زووم.

أفادت صحيفة ستريتس تايمز بسنغافورة أن الرجل الماليزي بونيثان جيناسان (Punithan Genasan) أدين بتهمة التواطؤ في تهريب المخدرات، حيث سهّل تهريب 28.5 كيلوغرام من الهيروين في عام 2011، قبل مغادرته البلاد إلى ماليزيا التي لديها سياسة عدم التسامح إطلاقًا مع الاستخدام غير المشروع للمخدرات، ثم تم تسليمه في عام 2016 وأدين في النهاية، وفي يوم الجمعة الماضي، حُكم عليه بالإعدام عبر مكالمة جرت على برنامج Zoom بين مسؤولي المحكمة العليا والمتهم وفريقه القانوني.

قال متحدث باسم المحكمة العليا في سنغافورة في بيان لموقع CNET: “تماشيًا مع الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، عقدت المحكمة جلسات استماع، بما في ذلك جلسات استماع بشأن المسائل الجنائية عن بعد، ومن أجل سلامة جميع المشاركين في الإجراءات، تم عقد جلسة استماع للمدعي العام ضد بونيثان جيناسان عن طريق برنامج الفيديو Zoom “.

لم يعترض محامي المتهم جيناسان على الحكم الصادر عبر الفيديو، حسبما نقلت وكالة رويترز.

نظرًا لأن معظم العالم الغربي تم وضعه في الحجر الصحي المنزلي في أواخر شهر فبراير حتى مارس، فقد ارتفع استخدام برنامج Zoom بشكل كبير، وقد أدى هذا إلى تساؤلات حول الأعمال التجارية للبرنامج والتي لا يصلح التعامل معها.

منعت شركات مثل جوجل و SpaceX الموظفين من استخدام برنامج Zoom لأسباب أمنية، كما فعلت الحكومة الهندية ذلك، بالإضافة إلى ذلك تم منع المناطق التعليمية في نيويورك وكذلك المعلمين في جميع أنحاء سنغافورة من استخدام البرنامج.

في الوقت نفسه، تعاملت سنغافورة خلال الشهر الماضي مع موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا بعد أن استشهد بها في البداية كمثال لكيفية التعامل مع الفيروس، حيث تفوقت على إندونيسيا في 19 أبريل لتصبح أكثر دولة في جنوب شرق آسيا لديها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ويوجد حاليًا أكثر من 18000 حالة مؤكدة مع 22 حالة وفاة.