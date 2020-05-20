أمازون ويب سيرفيسز توفر خدمة AWS Outposts في الإمارات والسعودية

أعلنت أمازون ويب سيرفيسز (AWS) عن توافر خدمة AWS Outposts في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تقدم AWS Outposts أجهزة مصممة من قبل أمازون ويب سيرفيسز تتيح للشركات تشغيل خدمات الحوسبة والتخزين في مركز البيانات الخاص بهم، مع الاتصال بسلاسة بمجموعة كبيرة من خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها AWS. وتقدم AWS Outposts الخدمات والبنية التحتية ونماذج التشغيل الأصلية من أمازون ويب سيرفيسز لأي مركز بيانات أو منشأة داخلية في الشركات لتوفر تجربة حوسبة سحابية هجينة متناسقة.

ويمكن للمؤسسات والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الذين لديهم أعباء عمل تتطلب زمن استجابة منخفض أو متطلبات لمعالجة البيانات أو تخزينها محليا الاستفادة من AWS Outposts، ويشمل ذلك التطبيقات التي قد تحتاج إلى الاستجابة في الوقت الفعلي، أو التي تحتاج إلى التواصل مع الأنظمة الأخرى داخل مقر الشركة أو التحكم في المعدات الموجودة في موقع العمل، على سبيل المثال معدات المصانع أو أنظمة الإدارة الصحية أو أنظمة نقاط البيع بالتجزئة. ويمكن أيضاً استخدام AWS Outposts لتخزين ومعالجة بيانات العملاء بشكل آمن في الدول التي لا توجد بها مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز. ويعد ذلك أمراً مهماً للمؤسسات ضمن القطاعات عالية التنظيم والدول التي لديها متطلبات تتعلق بسيادة البيانات.

قال أندي إيشروود، المدير التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “يسعدنا تقديم AWS Outposts في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وبعد إطلاق منطقة AWS للشرق الأوسط في مملكة البحرين العام الماضي، واصل العملاء توسعهم في استخدام AWS وطلبوا منا أن نساعدهم على نقل أعباء عملهم الأكثر حساسية إلى السحابة، حيث تساعدهم AWS Outposts على تحقيق ذلك، كما أنها مفيدة بشكل خاص للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الذين يحتاجون إلى زمن استجابة منخفض ومعالجة البيانات محلياً حيث تندمج AWS Outposts بسلاسة وأمان مع مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز”.

وقال يوري ميسنيك، رئيس المجموعة للتكنولوجيا في بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة: “نتطلع إلى الاستفادة من AWS Outposts لتحديث وتطوير تجربة عملائنا. وستصبح AWS Outposts جزءاً مهماً من إستراتيجية الحوسبة السحابية لبنك أبوظبي الأول، حيث ستوفر لنا حلول السحابة الهجينة لبناء ونشر أعباء حاويات العمل الحديثة والقدرة على الاستفادة من وتيرة الابتكار السريعة في مجال الحوسبة السحابية من AWS، في حين نقوم بتخزين ومعالجة البيانات داخل مراكز البيانات الخاصة بنا”.

اعتمدت مجموعة العبيكان للاستثمار، كبرى الشركات العاملة في مجال التصنيع والمتخصصة في الحلول الرقمية بالمملكة العربية السعودية، على أمازون ويب سيرفيسز في تطوير (ساند)، أول منصة رقمية شاملة لإدارة أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنظام الحوسبة السحابية، والمقرر إطلاقها في شهر سبتمبر.

وقال المهندس عبدالله العبيكان، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للاستثمار: “قمنا بتطوير ساند كحل متكامل لأدارة الحسابات المالية والموارد البشرية وسلاسل التوريد و اداره التصنيع. وهو حل يحقق تجربة سلسة للمستخدم و فعالة لعرض البيانات مع القضاء على التعقيدات في النظام التقليدي للتخطيط للموارد المؤسسية (ERP). ويقوم ساند بدمج البيانات والمعاملات باستخدام حلولنا الذكية والأنظمة الروبوتية الأفضل في فئتها. وذلك بالاعتماد على تكنولوجيا الحوسبة السحابية الرائدة من AWS. ويتيح لنا إطلاق AWS Outposts في المملكة العربية السعودية التوسع في استخدام خدمات AWS مع القدرة على استضافة التطبيقات الرقمية والحلول الصناعية ومنصات الأعمال داخل المملكة، مع الاستفادة الكاملة من خدمات أمازون ويب سيرفيسز وقابلية التوسع عن طريق الحوسبة السحابية”.

ورحب ريتشارد هيرلي، رئيس شؤون العملاء والقطاعات في ديلويت الشرق الأوسط، بوصول AWS Outposts إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قائلاً: “يسرنا توسع AWS Outposts إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تلبي هذه الخدمة متطلبات شركات المنطقة التي تتطلع إلى تسريع تبني حلول الحوسبة السحابية. وبالنسبة لبعض عملائنا الذين ينطلقون في رحلة التحول الرقمي، تعمل AWS Outposts على تلبية احتياجاتهم لتشغيل أعباء العمل داخل المؤسسة مع الاحتفاظ بقدرتهم على الاستفادة من التقنيات المبتكرة على السحابة، وذلك بهدف استكمال تحديث خدماتهم وعملياتهم التجارية. ونحن نتطلع إلى مساعدة عملائنا على الاستفادة بشكل أكبر من الخدمة لتسريع الابتكار”.