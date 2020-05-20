أبرز 4 تطبيقات لصناعة الشعار على نظام أندرويد

هناك الكثير من الأسباب التي تحتاج فيها إلى الشعار (لوغو)، فقد يكون لديك متجر وتحتاج إلى تصميم الشعار الملفت للنظر، أو قد تحتاج إلى تصميم الشعار لقناتك على يوتيوب أو تويتش، مهما كان السبب، فإن الشعار يشكل أهمية كبيرة، حيث يتعرف عليك جمهورك من خلال الشعار والتصاميم والألوان التي تخص عملك.

يتجه البعض إلى شركات التصميم للحصول على شعارهم، والبعض الآخر يبدأ بالبحث على الإنترنت، لذلك سنقدم لك بعض التطبيقات الممتازة لصنع الشعار وذلك في محاولة منا لمساعدتك على صنع شيء يبدو لائقًا، على الأقل نسبيًا.

Adobe apps:

تمتلك شركة أدوبي بعضًا من أقوى أدوات المنشئين المتاحة، ولا يوجد فرق بين كبير بين التطبيقات على الحاسب أو الهاتف الذكي، حيث تتضمن بعض الخيارات لإنشاء الشعار، مثل (Adobe Illustrator و Adobe Capture و Adobe Comp) وبعض الخيارات الأخرى.

(Illustrator) هو في الأساس إصدار أقل قوة من تطبيق سطح المكتب للجوّال، حيث يمكنك إنشاء الكثير من الأعمال الفنية هناك وتحويلها إلى شعارات، كما يتيح لك (Capture) التقاط صور للأشياء وتحويلها إلى رسومات كما يعد على ممتازًا لإنشاء شعار جيد وبسيط، خاصة إذا كنت ترى بعض الإلهام في الحياة الواقعية. ويمكنك استخدام التطبيقات مجانًا، لكن تحتاج إلى اشتراك (Creative Cloud) لفتح كل شيء.

Canva:

Canva إنه تطبيق تصميم رسومي يملك مجموعة من المزايا لتصميم الرسوم العامة وبعض حالات الاستخدام الأكثر تحديدًا، حيث يمكنك البدء من الصفر أو استيراد تصميم، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة نص وصور وعناصر أخرى، كما يمكنك أيضًا الوصول إلى 500 من الخطوط ونماذج الشعار وبعض الأشياء الجيدة الأخرى، إن التطبيق مكلف بعض الشيء لكنه تطبيق تطبيق قوي بشكل عام.

Dotpict:

Dotpict هو تطبيق رسم بسيط لفناني البكسل، حيث يتيح لك التطبيق إنشاء قطعك الخاصة من فن البكسل بسهولة، إنه تطبيق بسيط بشكل عام ولكنه يتضمن بعض الميزات الأنيقة مثل الحفظ التلقائي المتسق وإتاحة الرسم دون إخفاء رأس القلم بإصبعك، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على الأشياء المعتادة مثل التراجع والإعادة والتكبير والتصغير، ويمكنك إضافة أو إزالة شبكة البكسل لرؤية المنتج النهائي أثناء عملك، كما أن التطبيق مجاني للاستخدام أو يمكنك الحصول على الإصدار المدفوع مقابل 6.49 دولارًا.

Font Rush:

Font Rush هي أداة ممتازة إذا كنت بحاجة إلى الشعار بسرعة قصوى، حيث يضم أكثر من 200 خط مع 250 خلفية للاستخدام على الصور، كما يمكنك بالطبع استخدام هذا التطبيق على الشعار لديك، إنها عملية بسيطة، تقوم أولًا باستيراد صورة الشعار ثم إضافة النص ثم تغيير الخط حتى تجد شيئًا يعجبك، يعتبر التطبيق واحدًا من الطرق الجيدة القليلة للعثور على بعض الخطوط الأنيقة لمشروع الشعار