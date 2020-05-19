6 ميزات مفيدة في تيليجرام يمكنك تجربتها

يعتبر (تيليجرام) Telegram تطبيق مراسلة قوي بفضل دعمه العديد من الميزات الفريدة التي يفتقدها الكثير من المستخدمين في تطبيقات المراسلة الأخرى مثل ميزة القنوات التي تستخدم لبث الرسائل أو المحتوى لجمهور كبير، كما أنه يعد بديلاً رائعًا لتطبيقات المراسلة الفورية مثل: واتساب.

وبفضل ميزات، مثل: المجلدات، والتخزين السحابي، ودعم أجهزة سطح المكتب فإن التطبيق يُعتبر وسيلة مثالية للعمل، والدراسة عن بُعد أثناء العزل المنزلي الحالي. وبحسب الشركة، فإن تطبيق تيليجرام كان الأكثر تنزيلًا بين تطبيقات التواصل الاجتماعي في أكثر من 20 دولةً.

إليك 6 مزايا في Telegram يجب عليك استخدامها لتحقيق اقصى فائدة:

1- تغيير رقم الهاتف بدون فقد البيانات:

هل ترغب في تغيير رقم هاتفك ولكنك قلق بشأن نقل جميع جهات الاتصال الخاصة بك والمعلومات الأخرى إلى الرقم الجديد؟ لا تقلق فتطبيق تيليجرام يقوم بكل ذلك من أجلك، حيث يمكنك بسهولة تغيير رقم الهاتف المرفق بحسابك دون فقدان أي من الدردشات أو جهات الاتصال الخاصة بك.

لتغيير الرقم الذي تستخدمه في تطبيق تيليجرام اتبع الخطوات التالية:

اضغط على صورة ملفك الشخصي لفتح القائمة.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على رقم هاتفك ضمن تبويب (الحساب) Account.

اختر (تغيير الرقم) Change Number واتبع التعليمات.

سيؤدي هذا إلى نقل جميع الرسائل والوسائط وجهات الاتصال إلى رقم هاتفك الجديد، بالإضافة إلى أن تطبيق تيليجرام سيضيف تلقائيًا رقمك الجديد لجميع جهات الاتصال السابقة.

2- استخدام الدردشات السرية:

للحصول على أقصى قدر من الخصوصية، يمكنك إنشاء محادثات سرية تستخدم التشفير بتقنية (طرف إلى طرف)، حيث لا تُخزن المحادثات في خوادم تيليجرام، لذلك لا يمكنك الوصول إليها إلا من خلال هاتفك المحدد، إذا قام أحد الأطراف بحذف الرسالة، فستختفي على كلا الجهازين، بالإضافة لإمكانية تحديد فترة التدمير الذاتي لجميع الوسائط إذا أردت.

3- تخصيص مظهر التطبيق:

يمكنك ضبط ألوان السمة الافتراضية والخلفية في تطبيق تيليجرام، كما يمكنك أيضًا إعداد السِمة مخصصة لجعل التطبيق يبدو بالطريقة التي تريدها بالضبط.

4- استخدم البوتات الآلية Bots:

مثل العديد من خدمات المراسلة يدعم تطبيق تيليجرام ميزة (البوتات الآلية) Bots للدردشة، حيث تضيف هذه البوتات وظائف مفيدة عند برمجتها مثل: التحقق من الطقس، وممارسة الألعاب والرد التلقائي.

5- كتم إشعارات جهات الاتصال والمجموعات:

إذا كنت مشتركًا في العديد من القنوات في تطبيق تيليجرام، فإن صوت إشعارات الرسائل بين كل لحظة وأخرى يمكن أن يكون مزعجًا ومشتتًا للتركيز، في هذه الحالة يمكنك دائمًا تجاهل الإشعارات دون مغادرة القناة، من خلال الضغط على خيار (كتم) Mute أسفل صفحة القناة أو الدردشة.

6- التحكم في الخصوصية والأمان:

نظرًا لأن تطبيق تيليجرام يتيح لك التفاعل مع الأشخاص حتى لو لم يكونوا في جهات الاتصال الخاص بك، فقد ترغب في جعل حسابك أكثر خصوصية، من خلال الخطوات التالية:

انقر على صورة الحساب الشخصي لفتح القائمة.

اختر (الإعدادات).

اضغط على خيار (الخصوصية والأمان).

هنا، يمكنك تغيير من يمكنه رؤية رقم هاتفك والحالة النشيطة وغيرها.

كما يتيح لك تيليجرام خيارات أمان مفيدة في هذه القائمة، مثل: استخدام قفل رمز المرور لمنع الأشخاص من قراءة محادثاتك، ومراجعة جميع الجلسات النشيطة وإنهاء أي تسجيلات دخول لم تعد تستخدمها.