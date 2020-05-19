5 أدوات مجانية لتجنب المكالمات الآلية ورسائل البريد غير المرغوب فيها

أصبح استخدامنا للإنترنت الآن مرتبطًا بإنشاء حسابات جديدة طول الوقت، ففي معظم مواقع الويب يُطلب منا التسجيل للحصول على حسابات جديدة – سواء في منصات البث، أو لتجربة التطبيقات، أو لاستخدام خدمة معينة، وما إلى ذلك – وهذا يمثل ضغطًا كبيرًا على حسابات البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف التي نستخدمها يوميًا.

وعلى الرغم من كثرة الخدمات التي قمت بالتسجيل فيها، فأنت لا تريد بالضرورة طوفانًا من رسائل العروض الترويجية وتحديثات الميزات وغيرها من الرسائل التي تملأ صندوق الوارد الخاص بك. ثم هناك الخدمات التي ترغب في تجربتها أولاً، قبل أن تبدأ في مشاركة أي شيء شخصي مثل: عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

ولذلك قد يكون عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المؤقت (أو كليهما) مفيدًا جدًا، بحيث إذا بدأت خدمة معينة في إرسال رسائل غير مرغوب فيها أو إجراء مكالمات آلية، يمكنك فقط إغلاق جهة الاتصال المؤقتة التي أنشأتها للتخلص من هذا الإزعاج.

عندما يتعلق الأمر بعناوين البريد الإلكتروني فلديك العديد من الخيارات المجانية أو المدفوعة للاختيار من بينها ,لا تكلفك عناوين البريد الإلكتروني الكثير لإعدادها وإداراتها. وفيما يلي سنوضح بعض الخيارات:

أولًا؛ خدمات (البريد الإلكتروني المؤقت) Disposable Email Addresses:

1- ميزة تسجيل الدخول مع آبل:

إذا كنت تستخدم أجهزة آبل وتطبيقاتها، فإن آبل أتاحت خيار استخدام عناوين البريد الإلكتروني المؤقتة في نظام التشغيل طالما أن التطبيق أو موقع الويب الذي تشترك فيه يدعم ميزة (تسجيل الدخول مع آبل) Sign In with Apple.

تتيح لك هذه الميزة تسجل الدخول باستخدام (مُعرِّف آبل) Apple ID الخاص بك، ويمكنك اختيار مشاركة البريد الإلكتروني أو إخفائه بناءً على مدى ثقتك في الخدمة.

في حالة اختيار مشاركة بريدك الإلكتروني سيصل التطبيق أو موقع الويب إلى عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بمُعرِّف آبل الخاص بك. ولكن إذا اخترت إخفاء بريدك الإلكتروني ستقوم آبل بإنشاء عنوان بريد إلكتروني مؤقت لك يمكنك التخلص منه بعد ذلك، وسينقل الرسائل إلى عنوان بريدك الإلكتروني الرئيسي.

2- خدمة 10MinuteMail:

10MinuteMail هي خدمة بريد إلكتروني مؤقتة آمنة، تتيح لك الحصول على عنوان بريد إلكتروني خاص يمكن لأي شخص إرسال بريد إلكتروني إليه. ولكن رسائل البريد الإلكتروني والعنوان كلاهما يُدمران ذاتيًا بعد 10 دقائق فقط، ولا شك أنها مدة كافية لاستلام بريد إلكتروني لتفعيل حساب في موقع معين.

إذا لم يصل البريد الإلكتروني الذي تنتظره في غضون 10 دقائق، فيمكنك النقر على الرابط المخصص لإعطائك 10 دقائق إضافية، حيث سيعيد ضبط مؤقت العد التنازلي لمدة 10 دقائق إضافية، وبعد انتهاء صلاحية عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك ستُحذف كل رسائل البريد الإلكتروني الخاص بك، ويتوقف العنوان نفسه عن العمل بعد دقيقة واحدة.

3- خدمة Guerrilla Mail:

تُقدم خدمة Guerrilla Mail العديد من المزايا لإنشاء عنوان بريد إلكتروني مؤقت وإدارته، حيث تتميز الخدمة بالمرونة في اختيار عنوانك المؤقت من خلال حرية اختيار أسماء النطاقات بعد “@”، وخيار ترتيب عنوان جديد عشوائيًا بنقرة واحدة.

ولكنك لا تحصل على أي خيارات إعادة توجيه إلى بريدك الرئيسي مع Guerilla Mai، أي أنه مجرد صندوق بريد على الويب يستقبل الرسائل وتبقى به لمدة ساعة واحدة سواء قرأتها أم لا، وسيظل العنوان نشيطًا حتى تقوم بالنقر على زر (Forget Me) وعند هذه النقطة لن تتمكن الخدمة التي قمت بالتسجيل فيها من إرسال رسائل أخرى إليك.

4- خدمة Burner Mail:

تتمتع قلة من خدمات البريد الإلكتروني المؤقتة بميزات (Burner Mail)، ربما لأنها تقدم إصدارات مدفوعة من الخدمة، بالإضافة إلى الإصدار المجاني الذي يتيح لك إنشاء ما يصل إلى خمسة عناوين مؤقتة مجانًا.

يمكنك استخدام (Burner Mail) كتطبيق ويب أو كإضافة في المتصفح، وإذا قمت بتثبيتها كإضافة في متصفحك يمكنك ببساطة النقر على زر لإنشاء عنوان بريد إلكتروني عند التسجيل للحصول على عنوان بريد مؤقت جديد.

بمجرد إنشاء عنوان البريد الإلكتروني المؤقت يمكنك إعداده لإعادة توجيه الرسائل إلى أحد حسابات بريدك الإلكتروني الأخرى، ويمكنك أيضًا فحص الرسائل الواردة من خلال تطبيق Burner Mail، وفي أي وقت يمكنك تغيير العنوان الذي يُعاد توجيه رسائل البريد الإلكتروني إليه، أو التخلص من العنوان المؤقت تمامًا بعد ذلك.

ثانيًا؛ خدمات أرقام الهواتف المؤقتة Disposable Cell Numbers:

1- خدمة Burner:

تعتبر خدمة Burner واحدة من أكثر خدمات الأرقام المؤقتة انتشارًا، ويمكنك الاعتماد عليها لإنشاء أرقام هواتف مؤقتة، حيث يعمل رقمك الجديد تمامًا مثل الرقم الحقيقي داخل تطبيقات الهاتف، مع دعم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والبريد الصوتي وكذلك المكالمات.

عندما تقرر أنك انتهيت من استخدام رقم معين، يمكنك التخلص منه، ويمكنك تجربة Burner مجانًا برقم واحد لفترة محدودة، وهناك مجموعة متنوعة من خيارات الدفع، حيث يمكنك إما الدفع حسب الرقم أو الاشتراك للحصول على اشتراك شهري.

على الرغم من وجود خيارات أخرى لإنشاء أرقام هاتفية مؤقتة إلا أن Burner تعتبر أكثر الخدمات المتاحة قوة وموثوقية، حيث يعتبر إنشاء أرقام الهواتف المحمولة المؤقتة أمرًا معقدًا مقارنة بإنشاء عناوين بريد إلكتروني مؤقتة، وهذا أحد أسباب عدم شيوع هذه الأنواع من الخدمات.

تطبيق Burner متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، كما يوجد إصدار ويب.