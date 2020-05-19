كيفية نشر الصور في إنستاجرام من الحاسوب بدلًا من الهاتف الذكي

كيفية نشر الصور في إنستاجرام من الحاسوب بدلًا من الهاتف الذكي

أصبح الآن بإمكان مستخدمي تطبيق مشاركة الصور (إنستاجرام) Instagram إرسال الرسائل المباشرة والاطلاع عليها عبر متصفحات الإنترنت من أي جهاز، وهي خطوة كبيرة من التطبيق المعروف باستخدامه عبر الهواتف الذكية فقط.

وبالرغم من كون الدردشة مع أصدقائك على إنستاجرام في شاشة أكبر وبلوحة مفاتيح حقيقة أكثر عملية وراحة، إلا أنه من الجيد أيضًا وجود ميزة تستطيع من خلالها نشر الصور في حسابك مباشرة من خلال الحاسوب الخاص بك.

هذه ليست ميزة رسمية، ولكنه حل بديل لنشر الصور الخاصة بك مباشرة من الحاسوب لتوفير بعض الوقت والجهد، بطبيعة الحال تستغرق العملية القليل من الوقت لإعدادها، ولكن بمجرد القيام بذلك، سيكون الأمر سهلًا للغاية، ولكنك لن تتمكن من استخدام هذه الحيلة لنشر مقاطع فيديو.

إليك كيفية نشر الصور في إنستاجرام من الحاسوب بدلًا من الهاتف الذكي:

كيف تعمل الميزة؟

لدى معظم متصفحات الإنترنت طريقة تتيح لك تغيير (user agent) – وهو الذي يخبر موقع الويب بنوع الجهاز الذي تستخدمه – لجعله يبدو وكأنه جهاز مختلف، حيث يمكنك إخبار متصفح جوجل كروم بتحميل صفحة ويب كما لو كنت تشاهدها على هاتف آيفون أو أندرويد، مما يمنحك نسخة الهاتف من الموقع. وهذا بالضبط ما تحتاجه لنشر الصور من حاسوبك في إنستاجرام.

فيما يلي الخطوات التي ستحتاج إلى اتباعها للنشر من متصفحات جوجل كروم ومايكروسوفت إيدج وفايرفوكس وسفاري.

ملاحظة: استخدم متصفح مايكروسوفت إيدج في تنفيذ هذه الخطوات، ولكن العملية متطابقة تقريبًا في جميع المتصفحات الأخرى.

افتح المتصفح، وقم بزيارة Instagram.com.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان على الصفحة

اضغط على خيار Inspect من القائمة التي تظهر لك.

ستظهر لك نافذة تحتوي على مجموعة نصوص في أسفل الصفحة.

اضغط على رمز الحاسوب أعلى الزاوية العلوية اليسرى في الصفحة.

ستجد أن صفحة إنستاجرام في الأعلى قد تغير حجمها ليشبه حجم الهاتف الذكي، مع ظهور زر (+) لإنشاء منشور في المنتصف. إذا لم يظهر هذا الزر فيجب تحديث المتصفح فقط.

اضغط على الزر لرفع الصور من حاسوبك.