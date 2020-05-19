أجهزة محمولة

سامسونج تعلن عن حساس متقدم للهواتف بدقة 50 ميجابكسل

سامسونج تعلن عن حساس متقدم للهواتف بدقة 50 ميجابكسل
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أعلنت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء عن حساس التصوير الجديد ISOCELL GN1 بدقة 50 ميجابكسل، والموجه للهواتف الذكية.

وقالت عملاقة التقنية الكورية في تدوينة: إن ISOCELL GN1 هو أول حساس لها يشمل تقنية التركيز التلقائي الثنائي البكسل وتقنية Tetracell لدمج البكسلات، الأمر الذي سيسمح للحساس بتقديم أداء سريعًا، وجودة جيدة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ولا يتعدى حجم البكسل في الحساس الجديد 1.2 ميكرومتر، ويبدو أنه سينافس حساس IMX689 الجديد من شركة سوني الموجود في هواتف، مثل: (أوبو فايند إكس2 برو) Oppo Find X2 Pro الذي يأتي بدقة 48 ميجابكسل مع بكسل بحجم 1.22 ميكرومتر.

سامسونج تعلن عن حساس للهواتف بدقة مرتفعة ومواصفات قوية

ويُعتقد أن إضافة تقنية التركيز التلقائي الثنائي البكسل خطوة مرحب بها، خاصةً بعد أن عانى هاتف (جالاكسي إس20 ألترا) Galaxy S20 Ultra – الذي استخدام كاميرا بدقة 108 ميجابكسل بدون هذه التقنية – من أداء ضعيف في التركيز التلقائي، وهو ما قالت الشركة إنها ستصلحه.

ويُعتقد أيضًا أن الجمع بين الدقة العالية وتقنية التركيز التلقائي السريع أصبح أولوية لسامسونج مع الحساس الجديد ISOCELL GN1. وتقول الشركة: إن الحساس دخل في مرحلة الإنتاج الشامل خلال الشهر الحالي، لذا لن يستغرق وقتًا طويلًا للوصول إلى الهواتف الذكية.

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