تسريب جديد يكشف سعة بطارية +Galaxy Note20 ودقة كاميرته

كشف تسريب جديد عن سعة بطارية هاتف (جالاكسي نوت20 بلس) +Galaxy Note20 المرتقب من سامسونج في وقت لاحق من العام الحالي.

وذكر موقع galaxyclub.nl الهولندي أن الهاتف سيحتوي بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة، ما يعني أنها ستكون أكبر من بطارية (جالاكسي نوت10 بلس)، التي جاءت بسعة 4,300 ميلي أمبير/ الساعة، ولكن دون بطارية هاتف (جالاكسي إس20 ألترا 5جي) Galaxy S20 Ultra 5G التي بلغت سعتها 5,000 ميلي أمبير/ الساعة.

ووفقًا للتسريب، فإن للبطارية رمز المنتج EB-BN985ABY مع سعة مُصنفة بواقع 4,370 ميلي أمبير/ الساعة، وسعة نموذجية قدرها 4,500 ميلي أمبير/ الساعة، وهي السعة ذاتها لهاتف (جالاكسي إس20بلس).

وذكر التسريب أيضًا أن هاتف (جالاكسي نوت20بلس) سيقدم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، ولكنه لن يأتي مع كاميرا التقريب المنظاري الموجودة في هاتف (جالاكسي إس20 ألترا)، ولكن بدلًا منها حساس تقريب هجين بدقة 68 ميجابكسل كالموجود في هاتفي (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20بلس).

ووفقًا لموقع galaxyclub.nl، فمن المتوقع أن يقدم هاتف (جالاكسي نوت20) بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة، وهي السعة ذاتها الموجودة في هاتف (جالاكسي إس20).