أصبحت (أكواد الاستجابة السريعة) QR في كل مكان حولنا هذه الأيام، حيث يمكن أن تجدها في العديد من المنتجات غير المتصلة بالإنترنت مثل: النشرات الإعلانية والملصقات ولوحات الإعلانات وذلك لمنحك وصولاً سريعًا إليها عبر الإنترنت دون الحاجة إلى نسخ عناوين URL الطويلة.

كما تُعد رموز QR عملية للغاية لمشاركة معلومات الاتصال وكلمات مرور Wi-Fi، وإذا كنت تستخدم هاتف أندرويد فيمكنك استخدام الميزات المدمجة في نظام التشغيل، لذلك لن تضطر إلى تنزيل تطبيق آخر.

إليك 5 طرق لمسح أكواد الاستجابة السريعة QR باستخدام هاتف أندرويد:

1- تطبيق Google Lens:

معظم الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد خاصة الإصدارات الحديثة تأتي بتطبيق مدمج يُسمى (عدسة جوجل) Google Lens الذي يساعدك على تحديد الأشياء والمعالم والنصوص والأرقام التي تراها في العالم الحقيقي، ولكنه قادر أيضًا على معالجة أكواد QR.

يمكنك توجيه كاميرا الهاتف بعد تشغيل التطبيق لقراءة الرمز، إذا كان رابط ويب سترى معاينة لعنوان URL يمكنك النقر عليها لزيارتها، إذا كانت أرقام أو كلمات مرور فستحتاج إلى الضغط على زر البحث في أسفل عدسة الكاميرا لمعرفة ما هي.

2- استخدام تطبيق الكاميرا:

تأتي بعض الهواتف مثل هواتف سامسونج مزودة بماسحات ضوئية للكشف عن رموز الاستجابة السريعة ومعالجتها، حيث يمكنك تفعيل هذا الأمر في إعدادات كاميرا هاتف سامسونج أو استخدام أداة Bixby Vision، أو استخدام الاختصار المدمج في الإعدادات السريعة في بعض هواتف سامسونج، التي يمكن الوصول إليها عن طريق التمرير لأسفل في مركز الإشعارات.

كما تحتوي هواتف Google Pixel على ميزة مدمجة في تطبيق الكاميرا، يمكنك الوصول إليها من خلال النقر مع الاستمرار في أي مكان في الشاشة وتوجه الكاميرا لكود QR لقراءته ومعالجته، وتتمتع بعض هواتف Android One بوجود هذه الميزة أيضًا.

3- استخدام تطبيق ويب:

بالرغم من وجود الكثير من التطبيقات في متجر جوجل بلاي تقدم خدمة مسح أكواد QR، إلا أن العديد منها يأتي بميزات إضافية أو إعلانات أو ممارسات تتبع، ولذلك قد تفضل استخدام تطبيق ويب مفتوح المصدر مثل تطبيق qrcodescan ، الذي يمكنك استخدامه من خلال المتصفح في هاتفك.

4- استخدم متصفحات الإنترنت:

بينما يدعم متصفح جوجل كروم مسح رمز الاستجابة السريعة في نظام التشغيل iOS، فإنه لا يدعم ذلك في نظام التشغيل أندرويد، ولكن يمكنك استخدام متصفحات أخرى مثل: متصفح فايرفوكس الذي يحتوي على زر اختصار لمسح رموز QR فوق لوحة المفاتيح عند النقر على شريط العنوان.

أيضًا يمكنك استخدام متصفح Samsung Internet، المثبت سابقًا في هواتف سامسونج، ويمكنك تفعيله باتباع الخطوات التالية: