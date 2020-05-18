5 أشياء يجب مراعاتها قبل استبدال بطارية آيفون

تعمل هواتف آيفون ببطاريات ليثيوم أيون (li-ion) القابلة لإعادة الشحن، ومن المعلوم أن جميع البطاريات القابلة لإعادة الشحن لها عمر محدود، إذ تنخفض قدرتها ويقل استيعابها للشحن مع مرور الزمن، مما يؤدي إلى انخفاض الوقت الذي يعمل فيه الجهاز قبل الحاجة لإعادة شحنه.

وعلاوةً على ذلك، قد تنخفض قدرتة البطارية على توفير مستوى الطاقة اللازم ليعمل الهاتف بشكل صحيح، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث تغيرات في أداء الهاتف.

فيما يلي 5 أشياء يجب مراعاتها قبل استبدال بطارية هاتف آيفون:

1- لماذا تحتاج إلى استبدال بطارية آيفون؟

بمرور الوقت تقل كفاءة البطارية، وإذا لم توفر مستويات الطاقة المطلوبة حتى تكون المكونات الإلكترونية قادرة على سحب الطاقة بسرعة منها، سيكون هاتف آيفون أكثر عُرضة لحالات توقف مفاجئة.

في iPhone 6 والإصدارات الأحدث، يقوم نظام التشغيل iOS بإدارة أقصى قدرة للأداء ديناميكيًا لمنع آيفون من التوقف المفاجئ، حيث تظهر لك رسالة تقول: “توقف آيفون هذا بشكل غير متوقع لأن البطارية كانت عاجزة عن إيصال الطاقة القصوى الضرورية. تم تطبيق إدارة الأداء لمنع حصول هذا مجددًا”. إذا كنت قد تأثرت بهذا وترغب في تحسين أداء آيفون الخاص بك، فيجب استبدال البطارية.

2- ما هي تكلفة بطارية آيفون البديلة؟

إذا كان هاتف آيفون داخل الضمان، أو كنت مشتركًا في نظام +AppleCare، ففي هذه الحالة يمكنك التوجه إلى أحد مراكز خدمة آبل القريبة منك لاستبدال البطارية بدون أي رسوم.

ولكن إذا كان الهاتف خارج الضمان فإن تكلفة تغيير بطارية آيفون ستترواح من 49 دولارًا حتى 69 دولارًا اعتمادًا على طراز آيفون الخاص بك.

وإذا كنت ملتزم بسياسة العزل المنزلي الآن وتريد استبدال بطارية هاتف آيفون – الذي هو خارج الضمان – ، فيمكنك القيام بذلك بنفسك، حيث يقدم موقع iFixit حزمة استبدال بطارية آيفون بأسعار مناسبة.

يصل سعر مجموعة استبدال البطارية لهواتف iPhone 8، و iPhone 8 Plus إلى 29.99 دولارًا، بينما يصل سعر المجموعة لهواتف iPhone X، و iPhone XR، و iPhone XS Max إلى 49.99 دولارًا.

3- ماذا تضم حزمة iFixit لاستبدال البطارية؟

تتضمن هذه الحزمة كل ما تحتاجه لاستبدال بطارية آيفون ابتداءً من هاتف iPhone 4S و iPhone XS Max، حيث تضم بطارية بديلة تابعة لجهة خارجية ليست من آبل نفسها، لأن آبل لا تبيع المكونات الداخلية لأجهزتها بشكل منفصل. كما أنها تضم جميع الأدوات اللازمة لفتح الهاتف وإزالة البطارية القديمة.

4- هل استبدال البطارية يبطل ضمان هاتفك؟

نعم، سيؤدي فتح هاتف آيفون بنفسك إلى إبطال الضمان، ولكن إذا كانت بطاريتك قديمة لدرجة أنها تحتاج إلى الاستبدال، فالأرجح أنك خارج فترة الضمان البالغة 12 شهرًا.

5- هل يمكنك استبدال بطارية آيفون بنفسك؟

إلى حد ما نعم؛ فمن السهل اتباع تعليمات iFixit، ولكن ليس من السهل على كل شخص القيام بذلك بدون إحداث ضرر بمكونات الجهاز، حيث قد يتلف الهاتف تمامًا. لذلك يعتمد الأمر على عمر هاتفك وقيمته.

إذا كان لديك هاتفك آيفون قديم في البيت وتريد إعادة استخدامه، أو اشتريت هاتف آيفون مستعمل رخيص الثمن وتريد إعادة تشغيله بسرعة، فهذه طريقة مناسبة لإصلاح الهاتف دون إنفاق الكثير من المال.

ولكن إذا كان هاتف آيفون الذي تريد استبدال البطارية له هو هاتفك الرئيسي، فلا تفكر في اتخاذ هذه الخطوة، وتوجه إلى أحد مراكز الخدمة التابعة لآبل لاستبدال البطارية حتى لا تتلف هاتفك.